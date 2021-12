Durerile articulare sunt dificil de suportat, mai ales cand persoana in cauza nu isi poate desfasoare activitatile zilnice. Astfel, activitati simple precum perierea parului, periajul dintilor, mersul la toaleta sunt greu de realizat si obositoare si, in plus, agraveaza durerea. In functie de cauze si simptome, o persoana poate prezenta dureri articulare pentru o perioada determinata de timp sau pentru tot restul vietii!

Această metodă naturistă este foarte utilă nu numai pentru prevenirea durerilor articulare, ci pentru a curata depunerile de sare si alte substante nocive.

Sucul de ridiche neagra este util pentru profilaxia impotriva durerilor articulare, scrie frunza-verde.ro. Acest suc se bea de cel putin trei ori pe zi.

Pentru a pregati sucul de ridiche neagra, se piseaza bulbii, se strecoara si se colecteaza sucul.