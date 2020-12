„Legile puterii” | Traian Băsescu, de Ziua Națională: „Ca orice român, am fost cu sufletul acasă”. Ce spune despre câtă istorie știu, astăzi, românii

„Ca orice român, am fost cu sufletul acasă, m-am uitat la televizor. (...) Eu as vrea sa fiu realist. Sigur, patetismul ne ajuta dar atat timp cat e asezat in realitate. In România, există dispute intre partide, că doar inainte de Revolutie am avut un singur partid. (...) Cât sunt mai multe partide, vor fi mai multe optiuni, ceea ce nu inseamna ca nu sunt abordari patriotice. (...) În ceea ce priveste demnitatea, nu am constatat derapaje de la demnitate de la politicieni români în străinătate, acasa fac ei ce fac, dar in strainatate nu sunt cazuri in care sa nu apere interesele României”, a declarat fostul președinte la „Legile puterii”, marți seara.

Despre „eroii zilelor noastre”, în contextul sărbătoririi Zilei Naționale pe 1 Decembrie, actualul europarlamentar spune că „nu cred ca avem eroi in momentul de față. Eroii nu se stabilesc cât sunt in viata, după ce își dau obștescul sfârșit. (...) Dar, atunci când multe se vor citi, se vor deschide arhivele ultimilor 30 de ani, se vor constata pozitii care au avut beneficii pentru țară și poziții care nu au avut”.

Fostul președinte a vorbit și despre manifestările care, în opinia sa, ar fi fost binevenite în această Zi Națională, dar și despre câtă istorie știu sau nu, astăzi, românii.

„Deci in aceste zile, marea dezbatere a fost pelerinajul de Sfântul Andrei (...), dar nimeni n-a spus, hai sa facem un pelerinaj la Curtea de Arges unde se afla înmormântat Ferdinand Întregitorul, care ne-a dat ocazia sa sarbatorim Ziua Nationala la 1 decembrie. Câți copii știu azi ca Mausoleul de la Marasesti este in cinstea celor căzuți în Primul Razboi Mondial, că există Crucea Eroilor de pe Caraiman, că nu e una oarecare, tot pentru cei căzuți în Primul Război, că Monumentul Eroului Necunoscut din Parcul Carol este dedicat tot celor cazuți in Primul Război Mondial. (...) Câți bucureșteni știu ce e scris pe Arcul de Triumf, că fațada de nord este dedicată intrării lui Ferdinand în București, ca domn și rege al românilor, că fațada de sud e dedicată neamului românesc, regelui și reginei Maria, că fațada de vest e dedicata oamenilor politicit care au facut Unirea, ca fatada de est este dedicată soldaților care au cazut in Primul Război Mondial. (...) Sunt inscriptionate și toate bataliile pe care le-a dus Armata Română în Primul Război Mondial, inclusiv bătălia pentru Budapesta...”, a concluzionat Traian Băsescu, marți seară, la „Legile puterii”, la Realitatea PLUS.