"Eu sunt în comisia de buget finanțe. Nu ne-a venit nimic la votat. (...) Nu e niciun proiect de buget pe 2021. Se poartă negocieri dure în cadrul coaliției. De fapt, sursele noastre din cadrul coaliției de guvernare spun că ei (n.r. guvernanții) vor să anunțe niște investiții mari, dar dacă se votează bugetul pe 15 februarie, aceste investiții nu mai au nimic în comun cu logica. Nu se vor mai implementa”, a declarat copreședintele A.U.R., George Simion, la „Legile Puterii”.

„Nu am ajuns să avem bugete multianuale. Bugetul este anual și, dacă se semnează pe 15 februarie, nu mai ai când să semnezi contractele de implementare”, a explicat Simion.

Întrebat de unde are informațiile, deputatul A.U.R. a declarat: „Avem și noi prieteni în toate formațiunile și ne-au spus lucruri și ne-au spus despre felul cum este condusă România și cum se pune problema în coaliție. Sunt multe aripi în toate partidele. USR caută să dea în cap celor de la PLUS. PLUS, USR-ului. La PNL am văzut, la fel, două aripi.”

Cât despre redeschiderea școlilor, George Simion consideră corectă atitudinea părinților care nu vor să își trimită copiii în bănci după 8 februarie.

„Pledăm pentru libertatea acelor părinți de a-și ține copiii acasă. Noi am militat în toată această perioadă, ca partid, pentru pilonul de libertate. Avem patru piloni: credință, familie, națiune și libertate, iar pilonul de libertate înseamnă să nu sacrifici o generație întreagă de copii, care nu au mai făcut școală din martie 2020 până în februarie 2021. Să nu obligi pe nimeni să se vaccineze sau să facă ceva împotriva voinței lui, dar totodată să îi asiguri vaccin, dacă vrea. (...) E bine că s-au redeschis școlile. Asta s-a făcut datorită presiunii publice și felicit pe toți care au luat atitudine ”, a notat liderul A.U.R.



Sursa: Realitatea de Bucuresti