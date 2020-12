„Legile puterii” | Băsescu, despre viitoarea guvernare: Dacă va fi de stânga, va fi o catastrofă, banii se vor duce la consum! Alianța USR-PSD - un dezastru!

„Noi avem o șansă prin fondurile alocate. Niciodată nu am fi avut parte daca nu eram in Uniunea Europeană. De la 1 ianuarie (2021), România are parte de 83 de milioane de euro. Torul este să avem o guvernare chibzuita, bani sunt, totul este să îi folosim pentru dezvoltarea țării.

Daca vor decide să-i utilizam pentru consum, să ne fie de bine. Asta e! (...)

Nu va fi deloc ușor! Daca va fi guvernare de stânga, va fi o catastrofa, banii se vor duce la consum. Iar stânga s-a dovedit incompetentă și incapabilă să facă proiecte. Ei știu să consume, sa cumpere voturi cu bani publici. O guvernare de drreapta va fi pentru dezvoltare, eficienta economica. România are nevoie de o guvernare de dreapta”, a declarat Traian Băsescu, în emisiunea „Legile puterii” de marți seara.

Fostul președinte a vorbit despre pericolul pe care îl vede într-o posibilă alianță între PSD și USR pentru viitoarea guvernare.

„Vreau sa fiu foarte sincer: mi-e teamă de o alianta PSD-USR, care ar fi un dezastru pentru România. Ma bazez pe ce vad. USR , care e cu fără penali, este cel care l-a facut pe Iordache presedinte la Consiliul Legislativ în schimbul unui post de adjunct pe care l-a primit USR. (...) Nu mai vorbim de presupuneri si afinitati, vorbim de un lucru pe care niciun partid de drepta nu l-ar fi facut. Dincolo de declaratii, diapazonul pe care aluneca USR e foarte larg. Declaratiile cu cinstea, fără penali s-au îngropat toate prin votul dat ca Iordache să devină președintele Consiliului Legislativ. Eu ma astept la orice de la USR. (...) Am spus in repetate randuri ca progresistii sunt de fapt neo-marxisti, ei fac parte din greupul Renew. (...) Sunt proaspete afirmatiile de genul sa traim la comun, sa mancam la comun. Nu vin de la niciun alt partid decat de la USR”, a avertizat traian Băsescu, marți seară, la „legile puterii”, la Realitatea PLUS.