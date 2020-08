”Legile Puterii”. Anunțul ministrului Transporturilor despre autostrăzi. Ce lucrări vor fi finalizate anul acesta

”De promis, PSD a promis multe. Rovana Plumb a promis 180 de km, Cuc, 100 de km. Din aceste sute, PSD a realizat, în perioada 2017-2019, 96 de km de autostradă. Poporul poate vedea și poate analiza cine desenează și cine realizează. Noi ne-am propus, într-o perioadă critică, să menținem toate șantierele deschise. În acest moment, se lucrează pe 220 de km de autostrăzi, drum expres. Se va lucra pe aproximativ 300 de km de autostradă în acest an”, a anunțat Lucian Bode.

Acesta a precizat că guvernul Orban și-a propus să dea în folosință mai mulți km de autostradă decât a dat PSD în toate cele trei guverne.

”Am preluat 21 de km de autostradă muzeu, Lugoj Deva. Am realizat lucrările la podul peste Mureș, am dat în trafic cei 21 de km, iar acum am ridicat și restricțiile de tonaj. 25 de km din autostrada Transilvania sunt aproape finalizați. Cel mai târziu în septembrie, vom circula pe ei. Râșnov-Cristian este într-un progres fizic avansat și tronsonul va fi dat în trafic mai repede, în august. Avem Sebeș-Turda, cu două tronsoane. Până la sfârșitul anului, dacă angajamentele antreprenorului sunt achitate, vor fi finalizate. Este o ambiție a acestui guvern să dăm în trafic mai mulți km de autostradă decât a dat PSD în toate cele trei guverne ale lui”, a menționat ministrul, la Realitatea Plus.