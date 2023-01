Dieta de detoxifiere este foarte eficienta daca actionezi pe doua planuri. In primul rand sa renunti la anumiti factori perturbatori, cu mare grad de toxicitate pentru organism. Totodata, sa introduci in alimentatie o serie de aliati cu rol in accelerarea eliminarii reziduurilor. Eficienta pentru o dieta de detoxifiere depinde de alimentele consumate, durata dietei si starea generala a organismului.