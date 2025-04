Lasconi a declarat într-un interviu: „După ce dau cu tămâie la Cotroceni, sunt foarte multe. În primul rând, premierul. Așa cum am spus, eu nu am să-l nominalizez în niciun caz pe Ciolacu și vreau să mergem înainte cu domnul Ilie Bolojan, așa cum am spus, cuvântul meu e contract. Eu nu mă sucesc, nu fac declarații doar de dragul de a face declarații”

Între timp, scandalul reziștilor disperați să îl susțină pe Nicușor Dan a ajuns azi în instanță. USR a atacat hotărârea BEC prin care atât formațiunii, cât și liderilor acesteia li se interzice să promoveze alt candidat decât cel declarat oficia, Elena Lasconi. Șefa USR a ajuns la tribunal, pentru a-și susține cauza în fața celor care au trădat-o.

La Curtea de Apel București sunt programate, miercuri, două procese legate de USR, potrivit Realitatea Plus. În primul, formațiunea solicită să i se permită să îi facă lui Nicușor Dan campanie electorală, nu Elenei Lasconi, șefa formațiunii și cea declarată drept candidat la alegerile prezidențiale.