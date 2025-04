Acțiunile recente ale conducerii USR ar putea conduce la dizolvarea partidului prin hotărâre judecătorească, dacă se constată că acestea încalcă grav și sistematic legea și statutul propriu. Într-o analiză inpolitics.ro, jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob a explicat neregulile grave comise de puciștii din USR.

După ce a dat unul dintre finaliștii alegerilor prezidențiale din 2024, pe Elena Lasconi, USR a anunțat pe un grup de socializare al liderilor că nu o mai susține pe Lasconi în cursa prezidențială. Decizia a fost luată în plină campanie electorală. Mai mult, membrii USR și-au anunțat sprijinul pentru un candidat independent, Nicușor Dan.

Decizia de a nu mai fi susținută Lasconi a fost luată într-o ședință informală a Comitetului Politic, fără respectarea procedurilor statutare. Astfel de decizii ar trebui adoptate de Congresul partidului, susține jurnalistul.

Și imediat ce au decis că nu o vor mai susține pe Lasconi, reziștii s-au apucat să-i facă lui Nicușor Dan campanie. Mai grav, USR a desemnat ulterior și un nou reprezentant, pe Dominic Fritz, pentru a contesta decizia Biroului Electoral Central care interzicea susținerea pentru Nicușor Dan.

Potrivit jurnaliștilor, Dominic Fritz nu este, legal, membru al USR, pentru că nu are cetățenie română, ci doar germană. Astfel, potrivit legii partidelor, ”pot fi membri ai partidelor politice cetățenii care, potrivit Constituției, au drept de vot”. Iar dreptul de vot conform Constituției îl au doar cetățenii români.

Cu toate acestea, intr-un raspuns pentru Realitatea PLUS, Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR, susține că Dominic Fritz are dreptul să candideze din partea unui partid politic. Judecătorii au decis in urma contestațiilor din 2020 si 2024 poate să fie membru de partid si să reprezinte partidul la alegeri.

Elena Lasconi a reușit să transmită și un mesaj intern membrilor USR, în ciuda faptului că i s-a blocat accesul la canalele oficiale de comunicare ale partidului.

”Suntem într-un moment critic pentru partidul nostru și pentru credibilitatea pe care o avem în fața cetățenilor. În mijlocul acestei campanii prezidențiale, avem nevoie mai mult ca oricând de claritate, unitate și respect față de ceea ce ne leagă: valorile fondatoare ale USR și Statutul care ne ghidează”, a transmis Elena Lasconi.