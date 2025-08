Iarba taiata poate fi utilizata ca si ingrasamant pentru gazon. Practic, atunci cand tunzi iarba poti sa scoti sacul din spatele masinii, iar apoi sa lasi resturile sa ajunga inapoi pe pamant. Pe masura ce se vor descompune, acele resturi vor furniza aproximativ 25% din nutrientii necesari pentru ca gazonul sa creasca, scrie Cumsa.ro.

Daca nu vrei sa le arunci din nou in gazon, resturile de iarba taiata se pot utiliza in gramada de compost. Mai exact, acestea vor adauga azot in compostul tau, iar pe langa asta iarba va mari temperatura necesare pentru procesul de descompunere. Totusi, tine minte sa nu exagerezi cu cantitatea de iarba pe care o pui si sa predomine resturile uscate.

Iarba taiata poate fi utilizata ca si un strat de mulci pentru plantele din gradina ta. Astfel, vei mentine umiditatea in sol si pe masura ce acestea se vor descompune vei creste si nivelul de nutrienti din pamant. Mai mult decat atat, mirosul provenit din descompunere va tine la distanta si unii daunatori!

De asemenea, iarba poate fi folosita si pentru a face un ingrasamant lichid. O sa fie nevoie sa pui resturile intr-o galeata de 10 litri, aproximativ 2/3 din aceasta sa fie plina, dupa care sa completezi cu apa. Apoi, acopera galeata cu un capac si las-o intr-un loc ferit de lumina directa a soarelui, dar si de caldura excesiva.

Totul se va amesteca zilnic, iar dupa aproximativ doua saptamani ingrasamantul va fi gata. Pentru a il utiliza in mod corect o sa fie nevoie de o parte ingrasamant la 10 parti apa. Asadar, un litru de ingrasamant poate fi utilizat impreuna cu 10 litri de apa, iar apoi il poti folosi pentru a uda plantele din gradina.

Iarba taiata poate fi folosita si pentru a acoperi pamantul din ghiveciul florilor. Practic, o vei folosi tot ca pe un strat de mulci, pentru a mentine umiditatea din pamant si in acelasi timp ca si ingrasamant pentru plante.