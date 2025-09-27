Potrivit calculelor făcute de experți și prezentate jurnaliștilor, un angajat cu un salariu de puțin peste 2.200 de lei ar putea avea o pensie de 900 de lei dacă se va pensiona după un stagiu de 25 de ani.

Exemplul 1

Angajat plătit cu salariul net - 2.275 de lei în prezent

Pensie după 25 de ani de cotizare - 936 de lei

Pensie după 30 de ani de cotizare - 1.284 de lei

Pensie după 35 de ani de cotizare - 1.498 de lei

Exemplul 2

Angajat plătit cu salariul net - 3.900 de lei în prezent

Pensie după 25 de ani de cotizare - 1.605 lei

Pensie după 30 de ani de cotizare - 1.926 de lei

Pensie după 35 de ani de cotizare - 2.247 de lei

Exemplul 3

Angajat plătit cu salariul net - 4.550 de lei în prezent

Pensie după 25 de ani de cotizare - 1.873 de lei

Pensie după 30 de ani de cotizare - 2.247 de lei

Pensie după 35 de ani de cotizare - 2.622 de lei

Cert este, spun analiștii, în acest moment, chiar dacă sunt noi reguli la sistemul de pensii private, este important ca oamenii să contribuie la Pilonul II și Pilonul II de pensii pentru a-și asigura o pensie decentă.

