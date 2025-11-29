La Alba Iulia Unirea face Puterea! Liderul suveraniștilor români, George Simion, a ajuns în orașul unirii VIDEO

George Simion a ajuns la Alba Iulia. Foto/GS/FB
Românii din țară și din diaspora se mobilizează masiv pe rețelele de socializare pentru a sărbători Ziua Națională la Alba Iulia. Sute de oameni și-au dat deja întâlnire pe 1 Decembrie în orașul Marii Uniri, urmând să i se alăture și Călin Georgescu și George Simion. 

Mii de suveraniști se adună la Alba Iulia pe 1 decembrie.

Marșul începe la ora 09:00, punctul de întâlnire cu susținătorii săi va fi Monumentul Unirii din Cetatea Alba Carolina. 

Manifestația este autorizată și e organizată de Platforma Unionistă Acțiunea 2012, o coaliție de peste 30 de organizații de pe ambele maluri ale Prutului.