Mii de suveraniști se adună la Alba Iulia pe 1 decembrie.

Marșul începe la ora 09:00, punctul de întâlnire cu susținătorii săi va fi Monumentul Unirii din Cetatea Alba Carolina.

Manifestația este autorizată și e organizată de Platforma Unionistă Acțiunea 2012, o coaliție de peste 30 de organizații de pe ambele maluri ale Prutului.