„Activitatea eficientă a forțelor armate ruse ar trebui să-l convingă pe Zelenski: ar fi bine să negocieze acum decât mai târziu. Spaţiul de manevră pentru luarea deciziilor se micșorează pe măsură ce pierde teritorii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul conferinţei de presă zilnice.
„Există anumite idei care vin dinspre partea americană, dar nimic nu este discutat în detaliu în acest moment. Vedem câteva propuneri noi, dar nu am primit nimic oficial și nu a existat nicio discuție de fond pe marginea acestor puncte”, a spus el.
„Suntem complet deschişi şi ne menţinem deschiderea faţă de negocierile de pace”, a declarat el, precizând că Moscova se referă la continuarea negocierilor pe baza discuţiilor de la summitul Rusia-SUA de la Anchorage.
„Suntem deschişi la negocieri de pace astfel încât acestea să fie de succes, și nu de dragul procesului. Şi noi ne dorim realmente ca aceste negocieri de pace să fie încununate de succes. Pentru ca acest lucru să se întâmple, nu suntem dispuşi să discutăm despre asta în modul megafon”, a punctat reprezentantul Kremlinului răspunzând unui jurnalist care l-a întrebat în ce măsură este acceptabil pentru Rusia planul în 28 de puncte elaborat de SUA pentru soluţionarea războiului din Ucraina.
Planul SUA, despre care oficialii americani și ucraineni au confirmat că există un draft, conţine o serie de propuneri controversate, inclusiv speculaţii privind o posibilă taxă de închiriere pe care Rusia ar trebui să o plătească pentru regiunea Donbas, însă natura exactă a acestor puncte rămâne neclară.
Preşedintele Zelenski a confirmat că a primit planul american în urma unei întâlniri cu o delegaţie de la Washington și intenţionează să îl discute în zilele următoare cu preşedintele american Donald Trump, evidenţiind deschiderea sa pentru negocieri în căutarea unei soluţii paşnice.