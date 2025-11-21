„Activitatea eficientă a forțelor armate ruse ar trebui să-l convingă pe Zelenski: ar fi bine să negocieze acum decât mai târziu. Spaţiul de manevră pentru luarea deciziilor se micșorează pe măsură ce pierde teritorii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul conferinţei de presă zilnice.

„Există anumite idei care vin dinspre partea americană, dar nimic nu este discutat în detaliu în acest moment. Vedem câteva propuneri noi, dar nu am primit nimic oficial și nu a existat nicio discuție de fond pe marginea acestor puncte”, a spus el.

„Suntem complet deschişi şi ne menţinem deschiderea faţă de negocierile de pace”, a declarat el, precizând că Moscova se referă la continuarea negocierilor pe baza discuţiilor de la summitul Rusia-SUA de la Anchorage.