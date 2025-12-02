”Este un instrument constituţional. Din acest punct de vedere, sigur, se poate discuta dacă e bine sau nu e bine, dar din punct de vedere legal, constituţional, este ok. Mie nu-mi plac angajările, dar sunt anumite momente şi anumite proiecte care pot fi trecute prin angajare, prin Parlament. Toate guvernele, toate coaliţiile s-au folosit de această modalitate. Nu trebuie să exagerăm. Aici ne întoarcem cu angajarea pe acest proiect cu pensiile speciale, ale magistraţilor, că vorbim doar de magistraţi, şi nu este ceva nou, nu este un proiect nou. Proiectul este aproape la fel cum era înainte. Perioada de tranziţie s-a mărit la 15 ani, în loc de 10 ani cât era un primul proiect, şi am aşteptat avizul CSM-ului, fiindcă pe procedură, Curtea, data trecută a respins. Dar nu este o modalitate de a legifera”, a declarat Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, la un post de televiziune, potrivit sursei.

Kelemen Hunor a precizat că a fost o discuţie dacă e bine să înceapă negocierile cu magistraţii înainte de motivare sau nu şi majoritatea din coaliţie a zis să aştepte motivarea.

”Sigur, orice zi e pierdută când ai un deadline. Nu cred că în acest moment asta este problema cea mai mare. Problema, într-adevăr, e mare dacă va fi atacată la Curtea Constituţională şi dacă Curtea va respinge. Atunci vom avea, într-adevăr, o problemă politică şi nu numai, dar s-au pierdut două săptămâni, s-au pierdut zece zile, nu mai ştiu exact cât a durat până când a venit motivarea Curţii, din punctul meu de vedere, dacă vrei să vezi, într-adevăr, motivele pentru care un proiect a fost respins la Curte, trebuie să aştepţi motivarea, că de acolo poţi să vezi ce ai de făcut, nu înainte. Dar nu mai putem să ne întoarcem în timp”, a precizat liderul UDMR.

Despre schimbarea făcută în lege, de la zece ani la 15 ani, perioada de tranziţie, Kelemen Hunor a arătat că, ”din punctul lui de vedere, când cauţi un compromis, trebuie să laşi şi de la tine şi celălalt, care stă pe partea cealalta a mesei, trebuie să fie de acord să mai lase şi el”.

”Din acest punct de vedere, Guvernul, coaliţia a făcut această ofertă de 15 ani în loc de zece. Pe partea cealaltă, nu ştiu dacă se acceptă sau nu se acceptă, acolo a fost discuţia de plafonul, volumul pensiei la ieşirea la 65 de ani, sau, mă rog, la vârsta de pensionare care va fi stabilită în acest proiect de lege. Şi, cum n-au fost de acord magistraţii cu 70% din venitul net, sunt convins că şansa să meargă ei la Curtea Constituţională e mare. Fiindcă dacă ei nu au fost de acord data trecută, au atacat şi pe procedură, dar şi pe fond, bănuiesc că nu s-a schimbat nimic din punctul lor de vedere. Sigur, se poate aştepta să spună: nu mai atacăm, este o presiune, mai ales de la tribunale, de la Curţile de Apel spre Înalta Curte, vom vedea. Aşa cum am simţit eu la ultima discuţie, cred că va fi atacată legea la Curtea Constituţională”, a completat el.