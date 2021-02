"De-a lungul timpului am publicat mai multe investigații legate de afacerile și conexiunile dubioase ale acestui individ, Ioan Nasleu, cu lumea interlopă din Timișoara. Pe lângă o serie de amenințări și calomnii în spațiul public am fost și dat în judecată. Am câștigat procesul, acțiunea sa fiind neîntemeiată. Totul a pornit săptămâna trecută, când i-am solicitat un punct de vedere pentru o investigație pe care voiam să o public legat de modul în care s-au desfășurat lucrurile la Piețe SA, acolo unde el a fost numit în funcție în timpul mandatului lui Nicolae Robu, el fiind unul dintre foștii consilieri personali ai fostului primar. Răspunsul a fost un mesaj de amenințare. Mesajul era o amenințare atât pentru mine, cât și pentru soția mea. Mesajul era că dacă nu ne vom potoli, va face publică o asă-zisă inregistrare care va duce la defăimarea soției mele. Nu am acceptat și am depus o plângere, polițiștii și-au făcut treaba", a afirmat jurnalistul.

Mai mult decât atât, acesta susține că Ioan Nasleu ar fi revenit recent în concediu din SUA/Florida, unde are o proprietate. Mai exact, acest lucru s-a întâmplat chiar săptămâna trecută, când s-a pus în discuție revocarea din funcția pe care o deținea la Piețe SA, iar "fix acum s-a hotărât să plece brusc din țară"

"Mașina de la Piețe SA a fost lăsată de acesta în față casei sale, nu la socitate, atunci cand a plecat în București, (...) o vilă ce aparține surorii sale construită în urmă unor PUZ-uri dubioase", a arătat Dragoș Boța.

Întrebat ce așteptări are în urma plângerii depuse, jurnalistul a răspuns: "Nu ne dorim decât să se facă justiție, să se pronunțe un judecător. Procurorul va decide dacă va dispune arestarea preventivă. Nimeni nu e mai presus de lege, indiferent de funcția ocupată. Rămâne de văzut care va fi verdictul justiției".