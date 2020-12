Judeţul Iaşi, în topul investiţiilor medicale! Ministrul Fondurilor Europene: ”Sunt investiţii în valoare de peste 850 milioane de euro, investiţii record"

"Făcând referire la activitatea de Redresare şi Rezilienţă, îl felicit pe domnul preşedinte Costel Alexe, pentru că prin demersurile pe care dumnealui le-a făcut în judeţul Iaşi este pe un loc fruntaş în ceea ce priveşte investiţiile medicale. Discutăm de trei mari obiective. Discutăm de Spitalul Regional Iaşi, cu o valoare de peste 500 de milioane de euro, de viitorul Institut de Boli Cardiovasculare, care este o nevoie pentru Moldova şi pentru cei care au aceste afecţiuni, cu o valoare estimată la peste 300 milioane de euro, dar şi de Institutul Oncologic care se va bucura de o investiţie estimată la 50 de milioane de euro. Cu aceste investiţii, judeţul Iaşi, din perspectiva Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, este aproape pe primele locuri, pentru că sunt investiţii în valoare de peste 850 milioane de euro, investiţii aş putea spune record", a declarat jurnaliştilor ministrul Marcel Boloş.

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, la rândul său, că din partea unităţilor medicale ieşene au fost depuse cereri de finanţare în valoare totală de 122 milioane de lei, pentru echipamente medicale.

"În acelaşi timp, astăzi suntem în măsură să anunţăm că încă 122 milioane de lei vor merge pentru decontarea achiziţiei de aparatură medicală, echipamente medicale şi de protecţie în combaterea infectării cu SARS-CoV-2. Aceste proiecte sunt depuse de unităţile medicale din subordinea Consiliului Local şi autorităţilor publice locale şi prevăd achiziţia directă, rapidă de aparatură medicală, aparatură care pe de o parte foloseşte în această etapă de combatere a crizei dar vor rămâne şi pe viitor în spitalele din judeţul Iaşi", a declarat vicepremierul Turcan.

Aceasta a spus că la nivel naţional alocările privind decontarea achiziţiei de aparatură medicală au crescut de 350 de milioane de euro la 1,2 miliarde euro.

"Noi, în acest proiect pe fonduri europene de decontare a achiziţiei de aparatură medicală, am plecat de la un plafon de 350 milioane de euro, la început. S-a ajuns la 1,2 miliarde de euro, pentru că necesarul de aparatură în timpul acestei pandemii a fost uriaş în România. Am intrat în această criză sanitară cu un sistem medical complet nepregătit, fără stocuri de urgenţă, fără echipamente, fără aparatură, cu instituţii depopulate, fie că vorbim de medici sau de direcţiile de sănătate publică. Cu toate acestea, la nivel de gestionare a crizei sanitare în acest moment putem spune că România a gestionat comparativ această criză cu ţări cu sisteme sanitare puternice. Lucrul acesta s-a realizat doar pentru că am pus sănătatea publică pe primul loc şi nu capitalul electoral. În acelaşi timp, rezultatul este cu atât mai încurajator dacă privim spre viitor, pentru că în sistemul de sănătate românesc am avut parte de un efort susţinut al cadrelor medicale, dar în acelaşi timp şi de deblocarea unor resurse de finanţare care până acum au fost blocate", a mai afirmat Raluca Turcan.