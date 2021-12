Preşedintele şi soţia sa Jill au respectat tradiţia de a discuta cu câteva persoane care apelează la o linie telefonică oficială, notează AFP, citat de Agerpres..

În videoconferinţă de la Casa Albă, ei au fost puşi în legătură cu un bărbat care a spus că se numeşte Jared, tată a 4 copii.



La finalul discuției, interlocutorul a răspuns urării lui Biden "Un Crăciun minunat" cu "Vă doresc şi eu un Crăciun minunat, Crăciun fericit" și a încheiat cu cuvintele "Let\"s Go Brandon".



"+Let\"s Go Brandon+, sunt de acord", a răspuns Joe Biden, fără altă reacţie la acea insultă codată care înseamnă de fapt "F**k Joe Biden".



Pe loc, nu a fost posibil să se stabilească dacă preşedintele a sesizat referinţa, dar Jill Biden, pe de altă parte, a râs jenat şi a dat de înţeles că da.



Fragmentul video al acestui schimb de replici a devenit viral pe reţelele de socializare, unii internauţi salutându-l pe preşedinte pentru că a rămas impasibil.



Sloganul \"Let\"s Go Brandon\" a devenit un mod uşor şi edulcorat de a-l înjura pe Biden, fără a repeta cuvântul care începe cu litera F, cuvânt vulgar care se presupune că ar trebui evitat în orice discurs educat.