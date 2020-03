Jocuri de putere, cu Oreste Teodorescu: Tensiuni multiple majore aproape de România

- Tensiuni multiple majore aproape de România

- Italia inchide toate universitățile, liceele, școlile și grădinițele din cauza epidemiei Coronavirus

- Ungaria confirma primele doua cazuri de infestare cu Covidv19

- Autoritățile chineze se tem de recontaminarea cu virusul gripal in Wuhan

- Iranul mobilizează 300.000 militari la granițe

- Tensiuni majore in Orient: extrema dreapta și ultraortodocșii au câștigat alegerile in Israel. Hamas anunța repercursiuni in Fâșia Gaza și in coloniile din Cisiordania

- Conflictul militar dintre Turcia și Rusia închide culoarul Slav pentru migranții din zonele de război

- Le Figaro: Erdogan trebuie oprit, vrea sa răscoale Estul împotriva Vestului

- Putin vrea sa treacă in Constituție ca obligatorie credință ortodoxa in Dumnezeu

- Victor Orban impune cenzura de presa in Ungaria

- Presa de limba maghiara din Transilvania, oficina Fidesz, atentat in forma continuata asupra statului roman

Cum reacționează România in actualul context internațional complicat ne vor Răspunde: Stefan Ciochinaru (expert geopolitică), Nicholas Don (jurnalist), Horea Grigorescu PNL, Petrișor Peiu, economist, și, prin Skype, Mihai Rusu (Europa Liberă, München)