Jocuri de putere, cu Oreste Teodorescu: Câți huligani pesedizati mai parazitează Ministerul de Interne

1. Partidul Plus, un minus de moralitate:

- După scandalul legat de unul dintre fondatorii partidului Plus, Adrian Iordache, deconspirat de istoricul Marius Oprea , ca a fost maior in fosta securitate comunista, iar soția sa, Iulia Iordache, membru Plus de asemenea este fiica lui Constantin Dogaru şi el fost ofiţer de securitate inainte de 1989, vine ca o lovitura năucitoare Știrea ca tatăl ilustrului Vlad Voiculescu, Vasile Voiculescu Iulian a furnizat Securității două note informative

2. Câți huligani pesedizati mai parazitează Ministerul de Interne?

- Presedintele Klaus Iohhanis la bilanțul MAI: “Activitatea din ultimii ani a Ministerului Afacerilor Interne a demonstrat o serie de deficiente de ordin managerial, de coordonare si chiar lipsa de profesionalism, in contextul unor situatii precum cazul Caracal sau evenimentele din 10 august 2018.

- Sindicalistii lui Dumitru Coarna au suflat in vuvuzele, marti, in timp ce presedintele Iohannis si ministrul de Interne, Marcel Vela, ascultau imnul national. Incidentul a avut loc la prezentarea bilantului MAI.

- “Ce buna esti", "ma innebunesti", "nu mai rezist", "nu mai pot sa astept", "cand mi-o dai pe aia mica", "lasa-ma sa te sarut pe sani" - sunt cuvinte pe care le-a slobozit fostul comisar sef de politie Dumitru Licu uneia dintre subordonatele sale

3. România terorizată de teme mai mult sau mai puțin false:

- Isteria coronavirus, psihoza migrației din Siria și spaima aerului otrăvit! Cine profita de acest climat emoțional teribil? Sunt datele care anunța infestarea mediului politic cu partide populiste, xenofobe, extremiste ca in țările vestice?

Invitați: Stelian Negrea, jurnalist; Pavel Popescu, PNL, Doru Mărieș, Asociația 21 Decembrie și Răzvan Gheorghe, podul.ro