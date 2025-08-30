Într-un interviu amplu acordat USA TODAY, Vance a subliniat că are încredere că președintele își va duce mandatul până la capăt, dar a menționat că experiența acumulată în ultimele luni i-a oferit un „antrenament la locul de muncă” considerabil.

Sănătatea președintelui și energia la Casa Albă

În discuția cu corespondenta Casei Albe, Francesca Chambers, Vance a insistat că Trump se bucură de „o sănătate incredibil de bună”, în ciuda speculațiilor recente legate de starea sa fizică.

„Are o energie incredibilă și, deși majoritatea oamenilor care lucrează în jurul președintelui Statelor Unite sunt mai tineri decât el, cred că descoperim că el este de fapt ultima persoană care adoarme, este ultima persoană care dă telefoane noaptea și este prima persoană care se trezește și prima persoană care dă telefoane dimineața. Da, se întâmplă tragedii teribile, dar sunt foarte încrezător că președintele Statelor Unite este într-o formă bună, își va îndeplini restul mandatului și va face lucruri mărețe pentru poporul american”, a spus Vance.

Pregătirea pentru orice eventualitate

Vicepreședintele SUA a adăugat: „Și dacă, Doamne ferește, va avea loc o tragedie teribilă, nu-mi pot imagina o pregătire la locul de muncă mai bună decât cea pe care am primit-o în ultimele 200 de zile”.

Conform celui de-al 25-lea amendament al Constituției SUA, vicepreședintele preia toate responsabilitățile președintelui dacă acesta decedează, demisionează sau este înlăturat din funcție. Istoric, nouă vicepreședinți au succedat președinților lor în timpul mandatului.

Un caz celebru este cel al lui Calvin Coolidge, care a devenit președinte după moartea subită a lui Warren G. Harding pe 2 august 1923.

Îngrijorări recente privind sănătatea lui Trump

Comentariile lui Vance vin după ce au apărut speculații privind sănătatea președintelui, după ce s-au observat vânătăi pe mâinile sale. Într-o apariție ulterioară, acestea păreau acoperite cu un machiaj aplicat superficial.

Semnele au fost observate pentru prima dată vara trecută, iar purtătoarea de cuvânt de atunci, Karoline Leavitt – acum secretar de presă al Casei Albe – le-a atribuit faptului că Trump „lucra constant și strângea mâna cu oamenii toată ziua, în fiecare zi”. Întrebările au reapărut luna trecută, după ce fotografii recente au arătat glezne umflate, ceea ce a determinat un memorandum medical semnat de Dr. Sean Barbabella, care le-a catalogat ca rezultat al „insuficienței venoase cronice”, numind afecțiunea „benignă și comună” pentru cineva de vârsta președintelui.

Trump îl desemnează pe Vance moștenitorul MAGA

La începutul acestei luni, Trump l-a numit pe Vance moștenitorul său, lăudând mai mulți membri ai cabinetului care continuă proiectul MAGA până în 2028. Într-o întrebare adresată de corespondentul Fox News, Peter Doocy, despre cine va conduce MAGA în următoarea cursă prezidențială, Trump a spus: „Ei bine, cred că cel mai probabil. Ca să fim corecți, el este vicepreședintele și cred că Marco este, de asemenea, cineva care s-ar putea asocia cu JD într-o formă”.

