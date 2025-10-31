Jandarmeria Română a transmis un comunicat oficial în urma scandalului provocat de sancționarea organizatorilor marșului de comemorare a victimelor din Clubul Colectiv. Instituția recunoaște că, deși existau elemente legale care justificau aplicarea unei sancțiuni contravenționale, contextul emoțional al evenimentului impunea o abordare mai nuanțată.

Jandarmeria Română: agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii

„Jandarmeria Română respectă și protejează dreptul cetățenilor de a participa la adunările publice, mai ales când este vorba de adunări comemorative, așa cum a fost cazul evenimentului de ieri”, se arată în comunicat.

Deși protocolul privind desfășurarea manifestației nu a fost respectat integral, Jandarmeria admite că „agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului – un eveniment de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, cu un profund caracter emoțional și simbolic.”

În consecință, „la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române s-au dispus de urgență verificări privind modul de aplicare a sancțiunii contravenționale, urmând a se analiza dacă măsura a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii.”

Jandarmeria mai transmite că „a fost și rămâne alături de toți cei afectați de tragedia din clubul Colectiv” și își exprimă „sincere condoleanțe familiilor care și-au pierdut persoanele dragi și compasiune celor care poartă în continuare urmele acestei tragedii.”