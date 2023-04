"De când s-a apucat domnul Dragnea de rețete toată lumea mă etichetează să-mi spună că s-a apucat de rețete și că este un pericol pentru mine. Bineînțeles că nu am nici o problemă cu asta. Nu este un pericol pentru mine domnul Dragnea, nu am o problemă cu concurența, este loc pentru toată lumea. Toți avem dreptul să facem rețete, fiecare creator de conținut are publicul lui, așa că îi urez domnului Dragnea să facă foarte multe rețete și să fie cât mai faimos posibil pe Youtube", a transmis Jamila într-un filmuleț publicat recent.

Fostul lider PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și-a deschis un canal de YouTube în care gătește "românește" și fără "otrăvuri".