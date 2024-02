Un incident incredibil și desprins parcă din filmele de acțiune a zguduit o autostradă din Italia, lăsând autoritățile în alertă și populația în stare de șoc. Un grup de indivizi înarmați până la dinți a dat „lovitura perfectă”, atacând trei vehicule blindate și reușind să fure o sumă uluitoare de patru milioane de euro.

Gruparea infracțională formată din zece indivizi extrem de periculoși a blocat traficul și a declanșat atacul. În urma jafului, patru agenți de pază au fost răniți grav, drept pentru care au fost transportați de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Cursuri gratuite de limbă română în Republica Moldova: Apelul Maiei Sandu pentru a atrage cât mai mulți doritori

Atacul a avut loc miercuri, la puțin după ora 08:00. Grupul de hoți înarmați cu puști Kalașnikov a încercuit cele trei vehicule blindate și a blocat traficul în mod strategic, folosind cuie și lanțuri pentru a întrerupe fluxul de mașini.

Hoții au așteptat sosirea convoiului format din cele trei mașini blindate și au folosit o mașină de gunoi pentru a bloca trecerea lor spre Cagliari. Apoi au început să tragă asupra vehiculelor, împușcându-l pe unul dintre agenții de pază în picior.

În urma coliziunii dintre mașina de gunoi și primele două vehicule blindate din coloană, un alt agent de securitate care se afla la volan a suferit răni grave. De asemenea, impactul puternic a afectat și ceilalți doi agenți de securitate care se găseau în aceste vehicule, provocându-le contuzii la nivelul capului și al pieptului.

Revoltă fiscală: Proiectul pentru eliminarea impozitului suplimentar de 10% pe concediile medicale, depus în Parlament. „Contribuabilii cinstiţi nu trebuie pedepsiţi”

Un alt agent de securitate, care se afla la volanul primei mașini blindate, a suferit răni grave în urma coliziunii cu celelalte două vehicule blindate din spatele său. Alți doi agenți de securitate au suferit contuzii la nivelul capului și al pieptului, tot ca rezultat al coliziunii violente.

Indivizii au reușit să deschidă vehiculele blindate cu fierăstraie circulare și au fugit cu prada, după ce au incendiat mai multe vehicule pentru a-și acoperi urmele.

Oamenii legii încearcă să dea de urma infractorilor înființând puncte de control. Se pare că bărbații au plecat de la locul faptei spre Mores cu două mașini pe care le-au incendiat ulterior, scrie StiriDiaspora.

Întregul incident a fost surprins de o cameră de supraveghere montată la bordul unei mașini.

„Purta haine de camuflaj și cagulă. Mi-a făcut semn să ies din dubă și mi-a ordonat să arunc cheile. Am fugit și am alergat 800 de metri. Am auzit împușcăturile, apoi am simțit mirosul de fum din cauciucuri. Au fost 20 de minute de groază”, a povestit șoferul al cărui cameră de bord a filmat incidentul.

Germania va legaliza utilizarea canabisului în scop recreativ. De când intră în vigoare decizia