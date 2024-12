Programul Alimentar Mondial (PAM) a denunţat duminică faptul că, din luna octombrie, a cerut Israelului de 101 ori să i se permită să livreze alimente în zonele din nordul Fâşiei Gaza şi că în 97% din cazuri cererile sale au fost respinse, informează EFE, conformAgerpres.



"97% dintre aceste cereri au fost respinse sau împiedicate pe teren", a indicat PAM pre contul său de X.



Zonele de nord ale Fâşiei Gaza includ Beit Hanoun, Beit Lahiya şi Jabalia, aminteşte EFE.



În postarea sa, PAM a spus că un convoi comun al ONU cu nouă camioane a sosit vinerea la locuitorii din Beit Hanoun, camioane care au fost oprite să acorde asistenţă de mai bine de 75 de zile. "Am livrat două camioane cu apă îmbuteliată şi şapte camioane cu făină de grâu şi am distribuit conserve", conform sursei citate.



De la începutul războiului în Fâşia Gaza, pe 7 octombrie 2023, după atacul Hamas, s-au înregistrat peste 45.000 de palestinieni ucişi şi 100.000 de răniţi. Autoritatea sanitară a enclavei estimează că cel puţin 11.000 de persoane se află sub dărâmături. În plus, aproape 90% din infrastructura civilă a Fâşiei Gaza, inclusiv spitalele, a fost distrusă de atacurile israeliene, lăsând populaţia în condiţii de vulnerabilitate extremă, conform sursei precizate.