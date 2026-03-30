Totul se întâmplă în timp ce Donald Trump ia în calcul o operațiune militară pentru a captura aproape 450 de kilograme de uraniu din Iran.

Decizia nu a fost luată încă, însă misiunea ar putea implica prezența forțelor terestre pe teritoriul țării timp de câteva săptămâni. Potrivit Washington Post, informația apare în timp ce mii de soldați și pușcași marini americani sosesc în Orientul Mijlociu pentru ceea ce ar putea deveni o nouă escaladare a războiului.

Declarațiile oficialilor iranieni vin la scurt timp după ce SUA și Israel au bombardat Universitatea de Știință și Tehnologie din Teheran, iar cu câteva zile înainte au atacat o altă universitate din Isfahan, în centrul Iranului. De cealaltă parte, mii de soldați și pușcași marini americani sosesc în Orientul Mijlociu. Deocamdată Trump nu a dat ordinul de desfășurare la sol.

Planul lui Donald Trump reprezintă una dintre cele mai complexe și periculoase misiuni terestre în Iran, spun analiștii. Capturarea celor 450 de kilograme de uraniu ar implica prezența forțelor americane pe teritoriul țării, misiune care ar putea prelungi războiul cu mult peste intervalul de patru-șase săptămâni prezentat anterior de administrația lui Trump. Liderul de la Casa Albă a transmis că Iranul a fost de acord cu cea mai mare parte din lista de 15 puncte propusă de SUA pentru încheierea războiului.

„Ne descurcăm extrem de bine în negocierile respective, dar cu Iranul nu se știe niciodată, pentru că, deși negociem cu ei, ajungem mereu să-i bombardăm.

Și probabil că vom ajunge la o înțelegere cu ei. Sunt destul de sigur. Dar e posibil să nu se întâmple asta. Totuși, a avut loc o schimbare de regim.”, a declarat Donald Trump, președintele SUA.

Mii de soldați și pușcași marini sosesc în Orientul Mijlociu. O potențială operațiune terestră nu ar atinge nivelul unei invazii propriu-zise la scară largă, dar ar putea implica, în schimb, raiduri efectuate de forțe speciale și trupe de infanterie. Misiunea ar putea expune soldații americani la amenințări, inclusiv drone și rachete iraniene, foc la sol și dispozitive explozive improvizate.

Pakistanul a declarat că este pregătit să găzduiască discuții între SUA și Iran în zilele următoare, după ce s-a întâlnit cu liderii regionali la Islamabad pentru a discuta eforturile de dezamorsare a conflictului.

Iranul a lovit cu putere baza aeriană „Prince Sultan”. În urma atacului, a distrus un avion de spionaj american în valoare de 700 de milioane de dolari Avionul era un radar zburător și un centru de comandă aerian care monitoriza amenințările și coordona operațiunile aeriene ale SUA.