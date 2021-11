„Astăzi mi-am depus demisia alături de colegi și de fostul președinte al PNL de Ludovic Orban, pentru că astăzi s-a consumat practic primul act al concubinajului politic împotriva firii și a voinței românilor între PNL cu PSD.

Vă spun sincer că nu a fost o decizie ușoară pentru niciunul dintre colegii mei, nici pentru mine. Am muncit împreună în ultimii 4 ani ca să convingem românii, să arătăm că noi suntem alternativa, PNL, așa cum a fost înființat încă de la 1875, demni urmași ai înaintașilor noștri liberali, și că niciodata nu vom face pact cu diavolul, pact cu dușmanul de la PSD.

Ce s-a oficializat ieri prin desemnarea fostului general Ciucă pentru poziția de prim-ministru, susținut de PNL și PSD, și astăzi oficializarea la conducerea celor două Camere a candidatului PSD- Marcel Ciolacu și a candidatului PNL - Florin Cîțu la Senat, care fac tandem împreună, e impotriva a tot ce am crezut, am muncit și am luptat, alături de mii de colegi liberali din toată țara, pentru ca România sa nu mai fie condusă și guvernată de PSD.

PNL, conducerea actuală a PNL, a predat partidul si guvernarea la picioarele PSD”, a declarat Ionel Dancă, marți, în exclusivitate, la Realtiatea PLUS.

CÂȚI parlamentari PNL se vor alătura proiectului lui Ludovic Orban

Despre plecarea altor liberali din partid, Ionel Dancă a precizat că „vor mai urma și alte demisii, cu siguranță. Inclusiv din grupurile parlamentare ale PNL. Parlamentarii care au facut un apel public pentru refacerea coalitiei de centru dreapta si au semnat alături de noi pentru susținerea candidatului la funcia de prim-ministru a lui Ludovic Orban, așa cum o cere statutul partidului, în urma deciziei Consiliului Național, fiecare dintre ei își face propria analiza. Fac parte din diverse organizații din țară. Nu e o decizie usor de luat, ei trebuie să se consulte cu membrii organizației respective”.

„Am facut parte din organizația PNL Vrancea, dar voi fi in continuare un parlamentar ales de cetățenii județului Vrancea si voi sustine proiectele oamenilor din Vrancea care m-au ales din pozitia de parlamentar neafiliat demisionar din grupul parlamentar PNL și, cu siguranță, si alti parlamentari vor urma să facă același gest”, a mai declarat Ionel Dancă.

Despre câți parlamentari liberali vor veni în noua formațiune a lui Ludovic Orban, Ionel Dancă a anunțat că este „o decizie individuala a fiecăruiparlamentar. Nu cred că numărul este important. Mai importante sunt calitatea pe care o arata in aceste momente. Pe partea cealalata avem de-a face cu un monstru impotriva naturii, intre PNL și PSD.

Și oricat s-ar chinui sa puna presiune pe colegii nostri sa nu faca un gest potrivit propriei lor evaluări și constiinte, multi liberali, sunt convins, care nu se mai regasesc in PNL si in actuala alianta cu PSD, vor fi alături de noi în demersul nostru pentru a păstra vie speranța românilor care au crezut în noi și într-o coailție de centru dreapta in jurul valorilro și principiilor liberale pentru dezvoltarea României”.

Ionel Dancă: „Nu mai cred în viitorul PNL, ce este în alianță cu PSD” - „Lăsați orice speranță, voi cei care intrați!”

„Eu nu mai cred in viitorul PNL in formula de alianta cu PSD. Istoria recenta a democratiei românești a aratat ca ori de cate ori PNL a tradat votul oamenilro și a facut o alianta mipotriva principiilro pt care a fost aleasa de romania s a prabusit Increderea rom s a cast f greu in acest iani si a fost facuta praf. Nu cred ca PNL mai are un viitor politic asa cum au crezut românii”, a avertizat Ionel Dancă.

„Sunt in fata sediului PNL din Modrogan și aș putea spune, ca poetul italian Dante Alighieri: „Lăsați orice speranță, voi cei care intrați!”, inscriptie pusa la intrarea in Infern. De astazi poate fi pusa această inscriptie pe ușa PNL, pentru ca PNL a pierdut ce era mai important: speranța românilor. Și nu mai cred că mai poate fi recâștigată cu această conducere care a dus PNL în brațele dușmanului in alianța cu PSD”, a mai spus Ionel Dancă, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.