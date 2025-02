„Ca să fim corecți, Nicușor Dan o concurează pentru că Elena Lasconi a intrat in turul 2. Unul din cei doi trebuie să plece, după părerea mea, dacă e vorba de un intrus, e vorba de Nicușor Dan, pentru ca ea deja a candidat și a obținut un succes uriaș. Nicușor Dan nu știu dacă îl va obține. Poate da, poate nu. Imediat, latura, cum să zic, sorosistă, că este o grupare sorosistă puternică în USR, a sărit în sus și a spus, „cum, vai ce blasfemie, l-a comparat pe Nicușor Dan cu Călin Georgescu. Si eterna Clotilde Armand care acum noi ne-am dat seama că nu a plecat din țără, noi am crezut că s-a întors în Franța, să facă bucătărie acolo cum a făcut și înainte. Bref. De fapt totul este un complot împotriva Elenei Lasconi pentru că o mare parte dintre USR-iști vor ca să fie și candidatul USR Nicușor Dan...și, în aceste condiții, se cauta un pretext nu știu cum se va sfârși deja complotul s-a pus in mișcare pentru debarcarea Elenei Lasconi din fruntea USR”, a spus jurnalistul.