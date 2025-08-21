”În timp ce ăia se duceau la Washington, se întâlneau cu toată planeta, al nostru, ostentativ, se filma cheltuind urieșește resursele Administrației Prezidențiale, cu drone, pe drumuri de munte și în Molodva.

Au fost la nuntă, sâmbătă, la Tâncăbești, deci repet, ce vedeau românii? Că în timp ce alți lideri ai lumii s-au dus la Washington, al nostru era nu în concediu, este fals.

Nicușor Dan nu a fost în niciun moment în concediu, că în concediu nu iei cu tine toată aia de filmare. El s-a dus și a vrut să ne arate că e în concediu, că ajută copii.

Ei, și românii au văzut că în timp ce Trump se întâlnea cu președintele Finlandei, cu ăla, președintele României beneficia de un brusture, foaie de brusture pus de nevastă-sa în cap. Bă, așa ceva nu am pomenit. Și de el, mergând cu ăla în spate tucu, tucu, tucu, tucu, cu copilul”, a declarat Ion Cristoiu.