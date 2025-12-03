În analiza săptămânală pe care o face la Realitatea Plus, Cristoiu atrage atenția asupra faptului că lupta pentru București nu este doar despre cine va conduce Primăria, ci despre cine va influența direcția partidelor mari și a coalițiilor. El explică modul în care rezultatele lui Cătălin Drulă sunt strâns legate de Nicușor Dan și USR, cum victoria sau înfrângerea lui Ciprian Ciucu poate afecta poziția lui Ilie Bolojan în PNL și cum apariția Ancăi Alexandrescu în cursă poate schimba complet dinamica. În această ecuație, fiecare candidat devine un pion într-un joc politic mult mai amplu, unde miza depășește cu mult administrația locală.

Ion Cristoiu: Sunt două bătălii: București și Buzău. Nu e așa de sigur Marcel Ciolacu acolo. Dacă acum pierde, e gata, nu mai revine în politică. Din sursele mele, AUR este destul de puternic acolo.

Anca Alexandrescu în dialog cu Ion Cristoiu: „A trecut vremea primarilor care pun panseluțe. Bucureștiul trebuie să devină motorul renașterii

La București: nu avem o bătălie pentru Primăria Capitalei, avem o bătălie politică. Și să o luăm pe rând. Rezultatul lui Cătălin Drulă este rezultatul lui Nicușor Dan. Dacă Drulă pierde, avem un referendum pentru suspendarea președintelui, pentru că președintele a pariat pe el. Lupta este prea strânsă și va depinde foarte mult de mobilizare. Eu am spus care sunt efectele ca să știe lumea. Dacă pierde Drulă, pierde și Nicușor Dan și USR-ul, s-a terminat cu el. Deci cine vrea să termine USR îl termină pe Drulă. Dincolo, Ciucu, dacă el câștigă deranjează PSD, coaliția. Dacă Drulă câștigă, gata, țara e userizată. Nu scoateți ideea că nu câștigă, mai ales acum, sunt prea strânse. Dacă pierde Ciucu pierde foarte mult Bolojan pentru că partidul l-a vrut pe Bujduveanu, și el pariază pe Ciucu.

Dincolo, Băluță e așa și așa. Domnul Grindeanu cred că nu ar vrea. Sunt două soluții: anularea, ceea ce nu cred, și victoria Ancăi. Din punct de vedere politic eșecul ei nu are nicio valoare, victoria ei îi împacă pe toți.

Realitatea Plus: Dacă va câștiga candidatul independent Anca Alexandrescu, atunci s-ar putea rupe coaliția, să fie debarcat Bolojan și să vedem o alianță PSD-AUR?

Ion Cristoiu: Nu, e debarcat dacă o va câștiga Băluță. Fiecare din ei e mulțumit, inclusiv Drulă, pentru că la Drulă problema e să câștige Ciucu sau Băluță și el să fie înaintea Ancăi. Pentru el, fundamental este – fie să câștige Anca și atunci i-a bătut pe toți, fie el cumva să fie în spatele Ancăi. Dacă Anca nu câștigă, marea problemă este că dacă ea este înaintea lui Drulă l-a terminat.

Însă am vrut să abordez o problemă importantă acum. Observ doi tipi, Eugen Teodorovici și Vlad Gheorghe, care s-a retras după ce s-au făcut listele și buletinele. Nu e corect. Eu cred că important este să modificăm legea electorală ca aceste retrageri să fie înainte de a se face listele. Consumăm hârtie, bulversăm electoratul, pentru că el rămâne pe liste. E o nebunie. Și mai e ceva: de ce în favoarea lui X, pentru că se va întâmpla un lucru: cei care se duceau pentru Teodorovici nu se vor duce în veci să iasă din casă pentru Băluță. Și atunci avem o reducere a electoratului, bulversăm electoratul.

Realitatea Plus: De ce spuneți să fim atenți la Ana Ciceală?

Ion Cristoiu: S-ar putea ca ea să fie surpriza. Am înțeles că sunt foarte mulți tineri și de regulă fenomenul Călin Georgescu se poate repeta și la ea. Dacă nu se retrage.

Realitatea Plus: Mai pot apărea surprize în aceste 4 zile?

Ion Cristoiu: Nu, pentru că orice emoție colectivă nu știi în favoarea cui curge.

