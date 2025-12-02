Ea a arătat că, în unele situații, consilierii reușesc să aplaneze tensiuni și să mențină echilibrul, dar există și cazuri în care aceștia pot amplifica conflictele. Alexandrescu a dat exemplul perioadei în care Liviu Dragnea și Mihai Tudose se aflau în poziții de putere, menționând că un consilier apropiat de Dragnea a tensionat relația dintre cei doi până la ruperea colaborării.

Ion Cristoiu: Aș vrea să vă întreb, pentru că ați lucrat în echipe cu premieri: Care este rolul anturajului în conflictul dintre premier și președinte? Se ceartă la început anturajul?

Anca Alexandrescu: Rolul anturajului, greu să vă spun. Nu am avut situații de genul în care consilierii de la cele două palate să se certe între ei. De exemplu pe vremea lui Năstase, când a fost președintele de la același partid eu am avut o relație foarte bună cu consilierii de la Cotroceni, chiar cu domnul Opaschi am avut și am în continuare o relație foarte bună.

De foarte multe ori, consilierii pot aplana foarte multe situații. Cum de altfel pot să și tensioneze anumite lucruri. S-a întâmplat lucrul acesta, de exemplu când Liviu Dragnea era președinte la PSD, era președintele camerei Deputaților și prim-ministru era domnul Mihai Tudose. A avut un consilier domnia sa, nu vreau să îi dau numele, care a tensionat lucrurile extrem de tare. De altfel, domnia sa are legătură cu serviciile secrete, a știut și Mihai Tudose lucrul acesta, un așa zis jurnalist care a tensionat oarte tare lucrurile între Mihai Tudose și Liviu Dragnea, de acolo a pornit de fapt și ruptura dintre cei doi.

Ion Cristoiu: E fatal, în perioada postdecembristă și acum conflictul dintre președinte și premier?

Anca Alexandrescu: Da, pentru că președintele ar trebui să lucreze împreună cu premierul indiferent de coloratura politică în interesul cetățeanului.

Ion Cristoiu: Care e factorul psihologic?

Anca Alexandrescu: Grupurile de interese din jurul celor două puteri

Ion Cristoiu: Nu coincid

Anca Alexandrescu: Da, sau se ceartă între ele

