Ion Cristoiu: ”Bolojan a făcut cea mai mare golănie din istorie. A modificat ordonanțele ca să-și aducă omul”

Ion Cristoiu: ”Bolojan a făcut cea mai mare golănie din istorie”
Ion Cristoiu: ”Bolojan a făcut cea mai mare golănie din istorie”

Premierul Ilie Bolojan este autorul celei mai mari golănii din istoria postdecembristă. Este declarația explozivă a jurnalistului Ion Cristoiu. Totul vine după ce șeful Guvernului a numit în funcția de Șef al Corpului de control al premierului pe Crinel Nicu Grosu. Deși acesta are un trecut controversat și nu îndeplinea criteriile cerute de funcție. Potrivit gazetarului, Bolojan ar fi schimbat ordonanța pentru a-i asigura lui Grosu angajarea în subordinea lui. 

”A apărut în Monitorul Oficial decizia premierului Ilie Bolojan de numire în funcția de șef al Corpului de Control al premierului a cetățeanului numit Crinel Nicu Grosu. În cazul de față este clar că cetățeanul Crinel Nicu Grosu, care nu știu, a fost pe la DGA, are un trecut care cel puțin mie mi se pare unul suspect, a fost numit șeful Corpului de Control al cabinetului premierului. 

Ca să îl pună pe domnul cu pricina nu îndeplinea anumite condiți. Ca să ajungă la Crinel Nicu Grosu ce a făcut, nu bandit, cum să îi spun? Cioflingarul, șuțul care este Ilie Bolojan, a introdus pe șest, cu complicitatea celor din Guvern, un articol 3 care elimină condițiile, le-a scos. 

Pe 28 august a introdus noi criterii în așa fel încât să fie numit ăsta. Bă, voi ați mai pomenit o asemenea golănie?”, a declarat Ion Cristoiu. 