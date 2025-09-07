”A apărut în Monitorul Oficial decizia premierului Ilie Bolojan de numire în funcția de șef al Corpului de Control al premierului a cetățeanului numit Crinel Nicu Grosu. În cazul de față este clar că cetățeanul Crinel Nicu Grosu, care nu știu, a fost pe la DGA, are un trecut care cel puțin mie mi se pare unul suspect, a fost numit șeful Corpului de Control al cabinetului premierului.

Ca să îl pună pe domnul cu pricina nu îndeplinea anumite condiți. Ca să ajungă la Crinel Nicu Grosu ce a făcut, nu bandit, cum să îi spun? Cioflingarul, șuțul care este Ilie Bolojan, a introdus pe șest, cu complicitatea celor din Guvern, un articol 3 care elimină condițiile, le-a scos.

Pe 28 august a introdus noi criterii în așa fel încât să fie numit ăsta. Bă, voi ați mai pomenit o asemenea golănie?”, a declarat Ion Cristoiu.