”În primul rând, remarc a nu știu câta oară că e coerent, ceea ce mă face să cred că o face pe prostul acum. Observați, chiar se enervează, lucru pe care el acum...zâmbește tot timpul, probabil că i s-a zis: Președintele trebuie să zâmbească.

E foarte interesant, avem o nouă perspectivă și eu sunt tot mai convins că, de fapt, alegerile s-au anulat nu ca să nu intre Călin Georgescu, să de vină președinte, ci ca să fie președinte Nicușor Dan.

Pe 24 (n.r. noiembrie 2024) seara, dacă vă uitați, eu Cristoiu, la ora 12:00 noaptea, și la alte intervenții, nu știam nimic despre Călin Georgescu și eram chiar analist. De unde știe el?

Adică eu am văzut un om care a intrat în turul 2. Și dacă a intrat în turul 2 și s-a clasat pe locul 1 și nu îl știa Nicușor Dan înseamnă că...Observați că el nu se întreabă, el spune o chestie ticăloasă, scuzați-mă: instituțiile statului. Ce să spună instituțile statului?

Deci, un tip a ajuns în chip surprinzător.... De unde știa el la ora 23:00, de unde cere el socoteală și după asta, toată mașinăria propagandistică a așa-zișilor pro-europeni au mers exact pe asta.

Repet, toți care nu eram în piesă ziceam: Bă, a câștigat. De unde știa el la ora 23:00 să își pună întrebări? Vedeți că el face acuzații, el nu zice: Băi, e o chestie surprinzătoare, ar trebui analizat, el nu. Instituțiile statului înseamnă SRI, poliție, deci el consideră intrarea intrarea în turul 2 a lui Călin Georgescu ca un act criminal. De unde știa el, cine l-a informat că pe mine nu m-a informat nimeni”, a declarat Ion Cristoiu, la Realitatea PLUS.