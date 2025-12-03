Analistul Realitatea Plus a criticat și intervenția președintelui Nicușor Dan, care, în loc să arate că este capabil să gestioneze cu o mână fermă astfel de situații, a sugerat mai degrabă că-și caută scuze.

„De la un președinte te aștepți să ceară măsuri, să solicite demisia celor responsabili și să dispună acțiuni astfel încât situația să nu se mai repete, nu să facă doar o analiză a ceea ce s-a întâmplat”, a spus Cristoiu.

El a subliniat că problema nu ține doar de gestionarea crizei: „Nu este vorba despre gestionarea crizei, adică să aducă apă oamenilor, ci faptul că astfel de situații se repetă – aceasta era marea problemă pe care trebuia să o semnaleze și președintele. Se repetă un model de criză, la fel ca în cazul exploziei de la Rahova. Nu avem de-a face cu un fenomen natural imprevizibil, ci cu un dezastru uman.”

CRISTOIU: Buzoianu trebuie forțată să demisoneze, altfel asemenea situații se vor repeta

Cristoiu a acuzat direct Ministerul Mediului: „Singurul om vinovat este ministrul Mediului, pentru că a dat aprobarea. Din acel moment, dacă ești serios, îți faci socoteala: «Stați așa, golim un lac care n-a mai fost golit de 60 de ani, hai să facem un comandament, să luăm toate măsurile, să analizăm toate scenariile.» Ea nu a luat nicio măsură, doar a semnat, fără să se întrebe niciun moment – și asta e tipic demnitarilor din ultima vreme.”

Jurnalistul a făcut și o comparație cu perioada comunistă: „Dacă s-ar fi întâmplat așa ceva pe vremea lui Ceaușescu, primul secretar de partid ar fi fost tras la răspundere imediat. (...) Dacă acum nu cade capul ei (Dianei Buzoiunu), ar fi bine să fie forțată să demisioneze".

În opinia lui Cristoiu, al doilea responsabil este Ilie Bolojan: „pentru că era vorba despre prevenirea acestei crize, ceea ce nu era greu.”