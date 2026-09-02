Ion Cristoiu: ”Actuala echipă de la putere știe că, dacă se formează Guvernul, pleacă. Anticipatele, singura posibilitate de ieșire din criză”

Ion Cristoiu a declarat miercuri, în direct la Realitatea PLUS, că actuala coaliție de guvernare este „artificială” și că alegerile anticipate sunt singura soluție pentru ieșirea din criza politică.
Ion Cristoiu:”Coaliția PSD-PNL-UDMR nu a rezistat pentru că e artificială”
”Această coaliție n-a rezistat pentru că era artificială, este artificială. Adevărata împărțire a scenei politice este cea de acum: PSD, fost PDSR, fost FSN din '90, de o parte, și de cealaltă parte, CDR, PNL, PDL, da. Asta este împărțirea. (...)UDMR-ul a trecut și el de partea lor. La care se adaugă un lucru foarte important: actuala echipă de la putere, cei trei lideri, Kelemen Hunor, Fritz și cu Ilie Bolojan, știu că dacă se formează guvernul și dacă e o oră, pleacă. Și nu au niciun interes. Deci cred că pot să prevăd de pe acum: se va duce cu ăsta, nu știu, până când se formează, până când va fi problema bugetului, da? Ea se poate pune și la anul”, a declarat Ion Cristoiu.
Întrebat cum se va forma o majoritate și cu cine va fi format un guvern: ”Păi și ce, români sunt obișnuiți. Toți speră, Nicușor Dan, că nu știu, se întâmplă ceva. După părerea mea nu se întâmplă, nu știu. Nu se va întâmpla absolut nimic. Deci, eu nu iau nimic în serios pentru că nu există majoritate”.
Ion Cristoiu:”Anticipatele, singura posibilitate de ieșire din criză”
Mai mult, analistul Realitatea PLUS a ținut să precizeze faptul că singura soluție pentru criza politică sunt alegerile anticipate.
”Singurul lucru care se poate face sunt anticipatele.(...)Anticipatele sunt ca războiul. Este singura posibilitate de a ieși din criză. Încep anticipatele. Știu, părerea, teoria unora și a multora, așa cum Nicușor Dan, este că vor da același rezultat. Nu e adevărat!
Anticipatele nu vor mai fi bătălia între suveraniști și restul, da? Mai țineți minte? Că asta a fost din decembrie. Va fi între PSD, pe de o parte, și la care se adaugă și Nicușor Dan, ați observat? Ca acum, da? Și sistemul și justiția și... Și pe de altă parte PNL-ul, USR, UDMR, care vor fi anti-PSD”, a conchis jurnalistul.