"Noua conducere a Ministerului Sănătății organizează foarte multe concursuri. La foarte multe spitale care țin de autoritățile teritoriale au expirat mandatele și se organizează concursuri și cred că trebuie să fim atenți cine le organizează, cum le organizează și cine participă. Aș vrea să vă vorbesc despre concursul organizat de autoritatea administrativ teritorială a orașului Rupea pentru spitalul orășenesc Rupea. Am observat pe site-ul spitalului anunțul de concurs, dar care are tot felul de ciudățenii pornind de la faptul că termenul de depunere a dosarului era până în data de 23.07 la ora 14:00, dar termenul de selecție a dosarelor era până la ora 10:00 în aceeași zi. Deci înainte de expirarea termenului de depunere a dosarelor deja se știa cine este candidatul ales. Mai mult, o altă ciudățenie în anunțul de concurs este situația privind faptul că pentru orice spital candidatul trebuie să depună un proiect de management adaptat spitalului comunității pentru care se adresează. Spre deosebire de multe spitale, în cazul spitalului Rupea datele demografice, rapoartele de activitate ale managerului, rapoartele de activitate ale spitalului, contractul cu Casa de Asigurări, alte contracte ale spitalului, rapoartele de activitate privind populația deservită nu sunt publice. Nu sunt publice pentru niciun an bugetele de venituri și cheltuieli astfel încât orice candidat să poată realiza un proiect. În aceste condiții a fost declarat admis un singur candidat, respectiv fostul manager despre care ulterior, după publicarea proiectului de management depus, am constatat că a avut acces la niște date la care ceilalți candidați nu aveau acces. Un aspect pe care l-am semnalat comisiei de concurs și unității administrativ teritoriale și nu s-a întâmplat nimic. Acest candidat fie a folosit niște date false, fie a avut acces la niște date care nu erau publice", a declarat expertul în politici de sănătate publică Ioana Stăncel, la emisiunea 100%, de la Realitatea PLUS.

Citește continuarea pe realitateadebucuresti.net.