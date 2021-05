"Dosarele celor acoperiti nu vor fi transferate la CNSAS atat timp cat ei sunt in activitate. (...) La semnare unui astfel de angajament i se promite ca daca vrea sa se retraga, poate sa o faca fara sa se dezvaluie ca a facut parte", a afirmat Talpes, duminica seara, in cadrul emisiunii "Culisele statului paralel" de la Realitatea PLUS.

"La fel de surpinzătoare este aprecierea lui Talpeș legată de Ponta (...) Că Ponta a fost ofițer acoperit SIE este de acum de notorietate, dar eu, cel care a făcut dezvăluirea cu mult timp înainte ca Traian Băsescu să deschidă gura pe acest subiect, niciodată nu am pretins că mai este și în prezent ofițer acoperit. Am pretins că a fost în trecut ofițer acoperit, câtă vreme a fost și procuror, și în felul ăsta încălca legea. În schimb, domnul Talpeș, ca și când ar fi scăpat așa, o informație, a făcut această afirmație că Ponta e în continuare ofițer, ceea ce pare incredibil. Eu cred că el exagerează multe lucruri, la fel ca și în cazul lui Geoană, pentru a rămâne pe cortexul celui care ascultă atât cât vrea el să rămână", spunea Sorin Roșca Stănescu, după interviul acordat de Talpeș Realitatea PLUS.

Tot in acdrul aceleiasi emisiuni, intrebat fiind cine l-a creat pe Florian Coldea, generalul roman care a indeplinit functia de director adjunct al Serviciului Roman de Informatii, fostul sef al SIE afirmat: "Coldea a aparut usor meteoric", spunand ca acesta i-ar fi fost livrat lui Traian Basescu de Dan Gheorghe, "un personaj cu o capabilitate operativa reala", unchiul fostului director adjunct al SRI.