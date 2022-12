"Am avut, astăzi, la Seoul, o întrevedere cu omologul sud-coreean, Lee Jong-Sup. Discuțiile au vizat cooperarea în domeniul apărării, situația de securitate internațională, precum și perspectivele consolidării cooperării în cadrul organizațiilor internaționale.



Am invitat companiile sud-coreene să investească în industria de apărare din România și am subiniat că transferul de tehnologie este deosebit de important, în mod deosebit în actualul context strategic.



O potențială cooperare în domeniu ar putea contribui la dezvoltarea unor proiecte comune avantajoase pentru ambele părţi, iar continuarea dialogului politico-militar este esențială pentru consolidarea cooperării bilaterale în domeniul apărării", este mesajul transmis de Angel Tîlvăr, pe pagina sa de Facebook.



Potrivit ministrului, întâlnirea de astăzi reprezintă o continuare a dialogului impulsionat în luna septembrie, prin semnarea la Seoul a Scrisorii de Intenție dintre cele două ministere de profil, document ce constituie baza pentru stabilirea și extinderea relațiilor militare bilaterale între România și Republica Coreea.