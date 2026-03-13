Întrevedere între ministrul Transporturilor și ambasadorul SUA: accent pe investiții americane și rolul strategic al Portului Constanța

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, a avut vineri o întrevedere cu Excelența Sa Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, în cadrul căreia au fost discutate modalități de consolidare a parteneriatului strategic româno-american.

Potrivit unui mesaj publicat de Ciprian Șerban, discuțiile s-au axat pe intensificarea dialogului bilateral și extinderea cooperării economice, în special prin atragerea de investiții americane în România și în regiunea Europei Centrale și de Est.

„Ministerul Transporturilor și Infrastructurii susține activ aceste demersuri și încurajează creșterea investițiilor americane în România și în regiunea Europei Centrale și de Est, într-un context favorabil marcat de reforme administrative, dezvoltarea accelerată a infrastructurii și progresul către aderarea la OCDE.”, a precizat ministrul Șerban.

În cadrul întrevederii, Șerban a subliniat și rolul tot mai important al Portului Constanța ca hub logistic strategic la Marea Neagră, care facilitează legătura dintre coridoarele europene de transport, bazinul Dunării și piețele internaționale.

„De asemenea, în cadrul discuției, am reliefat rolul Portului Constanța ca hub logistic strategic la Marea Neagră, facilitând conexiunea dintre coridoarele europene de transport, bazinul Dunării și piețele internaționale.Importanța sa a crescut semnificativ în contextul războiului din Ucraina, devenind un pilon esențial pentru stabilitatea lanțurilor regionale de aprovizionare și pentru tranzitul mărfurilor critice.”, a scris Șerban pe pagina sa de Facebook.

„Am reafirmat disponibilitatea pentru o colaborare strânsă cu partenerii americani, în vederea transformării acestui potențial în proiecte concrete și investiții cu impact pe termen lung.”, a încheiat Șerban.