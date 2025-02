Recent venit în România pentru interviuri cu independentul Călin Georgescu și cu liderul AUR, George Simion, Mario Nawfal continuă să scrie despre situația de la București.

Anca Alexandrescu: Vreau să te întreb mai întâi dacă ești îndrăgostit de România, fiindcă am văzut că ai făcut multe postări despre România.

Mario Nawfal- Sunt mulți ani de când iubesc România. Am o companie care are mulți angajați în România. Radu, Raluca, Vlad, Teodora, am o echipă grozavă în București și Cluj. Obișnuiam să vin foarte des în România înainte să mă intereseze politica și înainte să văd toate nebunia pe care o vedem acum. De aceea este dezamăgitor pentru mine, fiindcă acum mulți ani mergeam tot timpul în România și acum sunt un pic speriat să vin în România. Este o schimbare nebunească pe care am avut-o.

Anca Alexandrescu Așadar, cunoști foarte bine România. Acesta este motivul care te face să fii interesat de ceea ce s-a întâmplat în România în decembrie.

Mario Nawfal- Nu, nu de aceea sunt interesat. Sunt interesat pentru că este un eveniment important, un studiu de caz pentru restul Europei. L-am auzit pe Thierry Breton spunând că ceea ce s-a făcut în România ar putea fi necesar și pentru Germania, cea mai mare democrație din Europa. Așadar, pentru mine, ceea ce s-a întâmplat în România nu a fost doar despre România. Este vorba despre Europa, este vorba despre restul lumii. Așa cum ceea ce s-a întâmplat în Brazilia nu a fost doar despre Brazilia și, evident, ceea ce s-a întâmplat în SUA a influențat restul lumii. De aceea, ce se întâmplă în România va avea un impact asupra celorlalte țări europene, chiar și asupra Germaniei care la rândul ei va influența restul lumii.

Anca Alexandrescu - Vreau să te întreb, fiindcă am văzut că ai făcut referire la alegerile din 2016 din SUA, legat de ceea ce s-a întâmplat cu Trump la acel moment. Asta s-a întâmplat și în România cu „ingerința rusească”, așa cum au spus. Ți se pare că a fost aceeași situație? Așa cum au fost acele alegeri din SUA când au încercat să îl interzică pe Trump, acum este la fel în România. Ai văzut ceea ce s-a întâmplat cu echipa lui Georgescu, că poliția a fost în casele lor.

Mario Nawfal - În Statele Unite nu mai funcționează acea narativă despre „ingerința rusească”. După ce am văzut ce s-a întâmplat cu Trump în 2016, am devenit imuni la ea. Dar în Europa de Est, din cauza istoriei legate de Uniunea Sovietică și a războiului din Ucraina, încă există acea teamă de Rusia. Este mult mai ușor să îi sperii pe oameni vorbind despre „ingerința rusească”. Dar am studiat, m-am uitat la detalii. Afirmațiile sunt ridicole. Mi le-am notat. Că au fost mai multe conturi de TikTok care îl promovau pe Georgescu. Uite, este chiar mai rău decât în Statele Unite, fiindcă în SUA, ceea ce au făcut a fost să vină cu afirmația că au lansat o investigație, în încercarea de a-i speria pe oameni. Să ne sperie pe toți. Dar nu au anulat alegeri. În România au făcut un pas înainte. Nicio investigație, nicio hotărâre judecătorească, nimic. „Doar vom anula alegerile și vom investiga după. Vom încerca să găsim ceva.” Din câte știu, nu au găsit nimic cu excepția unor conturi de TikTok care vorbeau despre Georgescu.

Anca Alexandrescu - Este foarte clar că nu au nicio dovadă. Nu le-au arătat oamenilor nicio dovadă până acum. „Afirmăm asta, dar nimeni nu arată nimic.” Doar niște povești. Nimic concret.

Mario Nawfal - M-am uitat la „dovezi”. Le-am și scris. Așadar, în esență, sunt 25.000 de conturi de TikTok care îl susțineau pe domnul Georgescu. 25.000 înseamnă nimic. Vorbim despre o țară care are 15-20 de milioane de locuitori. Așadar, sunt 25.000 de conturi de TikTok. Apoi, au spus că 130 de conturi de TikTok au generat între 1.000 și 500.000 de vizualizări per video. Dar asta e nimic. Dacă asta este ingerința rusească, atunci Rusia se pricepe foarte puțin la asta. Pentru că numerele astea nu sunt mari deloc. După aceea (au vorbit - n.r.) despre influencerii care au fost plătiți. Ei bine, influencerii sunt plătiți tot timpul. În SUA, noi credem că a-i plăti pe influenceri este parte din marketingul electoral obișnuit. Așadar, dacă te uiți la bugetul de marketing al rivalului lui Georgescu și îl compari cu cel pe care l-a avut el, nici măcar nu se compară. Din nou, dacă asta e ingerința rusească, atunci Rusia este de tot râsul.

Anca Alexandrescu - Mario, ai spus că echipa ta juridică te-a sfătuit să nu publici interviurile (cu Georgescu - n.r.) până când nu părăsești țara. De ce le era teamă? De asemenea, ai spus că nu mai există democrație în România. Înțeleg că cunoști foarte bine România. Ai vreun motiv să gândești astfel?

Mario Nawfal - Voi aveți curajul să anulați un rând întreg de alegeri, ceva la care nici măcar administrația Biden nu se gândea. Așadar, când văd un guvern și pe cei de la putere că anulează alegerile...mie asta mi se pare mult mai rău decât a întemnița un jurnalist. Ați mers mai departe chiar decât Brazilia, care a încercat să dărâme X (rețea de socializare - n.r.). Și asta mi se pare înfricoșător. În Brazilia, au pierdut într-o investigație federală. În fața mea, a lui Elon (Musk - n.r.) și a altora. Asta a fost acum mult timp. Dar nu au anulat alegeri. Au încercat să influențeze alegerile, pe ascuns. Așadar, de aceea, echipa mea juridică era un pic îngrijorată, pentru că este greu să te încrezi în sistemul judiciar atunci când vezi astfel de lucruri. De asemenea, ca să fie și mai rău, interviul cu domnul Georgescu s-a ținut în casa prietenului său. Nu în Parlament, nu într-un birou mare, nu într-un studio, ci în casa prietenului său. L-am întrebat: „Călin, de ce facem interviul în casa prietenului tău?” Era o masă în apropierea bucătăriei, sunetul nu era bun. Mi-a spus: „Mario, acesta este singurul spațiu sigur de care dispun.” Asta spunea persoana care fusese votată să devină președintele României. Ca să fie și mai rău, aproape a fost o descindere în acea casă cu câteva săptămâni înaintea interviului, polițiștii stăteau în fața ușii, încercau să intre pe ușă. Dar (jurnaliștii - n.r.) Sky News erau acolo și polițiștii s-au speriat. Așadar, întrebarea mea pentru tine...ce persoană cu logică și sănătoasă mental nu ar fi îngrijorată? Alt jurnalist care a venit, cred că Shawn sau altcineva, care a venit în România, cred că era Shawn Ryan...

Anca Alexandrscu - Da.

Mario Nawfal - Cred că și el era îngrijorat atunci când a venit în România, să nu aibă probleme legale. Nu vreau să vorbesc în numele lui, doar împărtășesc ce mi-a spus Călin. Așadar, nu sunt singurul care e îngrijorat. Și m-ai întrebat dacă e moartă democrația din România. Nu, sunt un optimist. Am speranță. Ce este democrația? Este despre descentralizarea puterii. Prin vot îi alegi pe cei care să conducă țara. Acesta este un principiu fundamental, de bază, al democrației. Dacă îndepărtezi asta, cum ai putea să mai numești o democrație? Eu încă o mai numesc democrație. Au încercat să o ia, dar nu cred că românii vor lăsa ca asta să se întâmple. Cred că vor fi din nou alegeri în mai, vor încerca să îl scoată pe Georgescu, dar cred că după discursul lui JD Vance le va fi prea teamă să o facă.

Anca Alexandrescu - Dar noi ne dorim turul 2. Acesta este singura variantă legală care se încadrează în cadrul constituțional. Aceasta este singura posibilitate, să se țină turul 2, dar ei nu vor. Dar ai spus mai devreme în postarea ta că întâlnirea cu domnul Georgescu și cu domnul George Simion a fost una plăcută. Cum îi vezi? Ce impresie ți-au lăsat?

Mario Nawfal - Au două personalități foarte diferite. Ambii sunt foarte inteligenți. Călin este foarte calm. A fost portretizat în presă într-un anumit mod, teribil. Unii oameni îl compară cu Trump. Nu l-aș compara cu Trump, el (Călin - n.r.) este o persoană calmă și calculată. Am făcut o glumă cu Mihail (Neamțu - n.r.). L-am întâlnit în același timp cu George. I-am spus lui Mihail că mi se pare că Simion seamănă mai mult cu Trump. Personalitate puternică, spune ceea ce crede, spune lucruri care îi supără pe oameni. Așa este domnul Simion. Călin este mult mai calm, mai calculat. Este un om educat, chiar m-am bucurat de discuție. Nu suntem de acord cu privire la unele politici, dar nu există om cu care să fii total de acord. Când vorbește despre o măsură, el explică de ce crede în ea. Un alt lucru foarte interesant. Se vorbește despre ingerința rusească, da? Tot ceea ce a spus (Georgescu - n.r.) are legătură cu libertatea și Statele Unite. Cum se uită la Statele Unite, la dreptul la exprimare, la conceptul de libertate. Doar despre asta a vorbit. Să spui despre o astfel de persoană ca a colaborat cu Rusia, că a complotat cu Rusia sau că reprezintă ingerința rusească mi se pare o absurditate. Nu vorbește în favoarea Rusiei, e obiectiv cu privire la asta.

Anca Alexandrescu - Sunt de acord cu tine, pentru că în ultimele două luni am devenit inamicul public numărul 1 din România pentru că îl susțin, pentru că susțin aceleași principii, nu pe el ca persoană. Vreau să te întreb, după discursul lui JD Vance, UE pare să fie îngrijorată. Așa că se pregătesc să se apere astăzi în Paris. Cum cataloghezi ceea ce s-a întâmplat în ultimele 72 de ore?

Mario Nawfal - Ascultam ceea ce spunea media mainstream despre discursul lui Vance. Și erau șocați. Aceasta a fost pentru prima oară când un lider vorbește astfel în cadrul Conferinței de la Munchen. Așadar, erau șocați. Dar JD Vance a arătat autenticitate și a fost clar când și-a exprimat îngrijorările. Le-a spus că grija lor nu trebuie să fie Rusia, că în curând va fi un acord de pace între NATO, Ucraina și Rusia. Evident, unii nu vor fi de acord cu detaliile lui, dar aceasta este o discuție separată. Veți vedea că relațiile dintre...acesta e un aspect tabu, dar sunt obiectiv...relațiile dintre Rusia și Statele Unite și eventual, UE, dar la început Rusia și SUA, se vor îmbunătăți. Pentru că este important din punct de vedere strategic să se îmbunătățească. Amintește-ți, Germania și Statele Unite erau inamici în urmă cu câteva decenii, dar acum sunt aliați foarte foarte puternici. Așadar, Rusia și Statele Unite vor forma o alianță, un fel de alianță, pentru că SUA vede China ca principal rival, principala amenințare. Așadar, bazându-ne pe aceste date, pe o analiză geopolitică de bază, Rusia nu poate fi văzută drept amenințare principală pentru Europa. Amenințarea vine din interior. A anulat Rusia alegerile? Nu. Putin nu și-a trimis armata ca să anuleze alegerile. Voi singuri ați anulat alegerile. Rusia este cea care trimite oameni la închisoare în Marea Britanie pentru ceea ce postează? Nu. Este Rusia cea care trimite o persoană din Polonia 3 ani la închisoare pentru că a apreciat un video? Nu. Autoritățile poloneze fac asta. Este Parlamentul European care le cere țărilor să-și cenzureze proprii cetățeni sau le lasă să îi cenzureze. Da, amenințarea vine din interior și sper că oamenii vor realiza asta pe măsură ce vom vedea pace în Ucraina și mai puțini morți.

Anca Alexandrescu - Sperăm. Pentru că ai vorbit despre Germania, ce crezi că se va întâmpla în acest weekend, când vor avea loc alegeri în Germania?

Mario Nawfal - Mulți oameni urmăresc asta. Cred că nu vom mai vedea ceva ca în România și cred că România se va întoarce la a fi o democrație. Pentru că SUA și JD Vance i-au speriat bine. Cred că este un mare apel la trezire, nu este doar despre SUA care sperie elitele conducătoare, este mai mult despre SUA și discursul lui JD Vance care îi trezesc pe europeni și le arată ce se întâmplă în țările lor. Cred că europenii nu sunt obișnuiți să asculte. În presa mainstream este totul despre Rusia care ar putea să ne bage în Al Treilea Război Mondial, să folosească arme nucleare. Nu suntem nici în Al Treilea Război Mondial, nu au folosit nici arme nucleare, în ciuda a tot ajutorul trimis de NATO în Ucraina. Mai mult, suntem aproape de un acord de pace. JD Vance a venit și a spus că nu asta trebuie să fie grija, ci țările care confiscă dreptul la liberă exprimare, libertatea, centralizează puterea tot mai mult, asta este principala amenințare! Cred că asta face foarte dificil să se întâmple prostii în Germania. Cred că partidul AFD va avea mai multă susținere decât se așteaptă, peste 20%.

Anca Alexandrescu - „Silent vote” (Votul celor care nu spun pe cine aleg - n.r.). Așa cum s-a întâmplat și în România.

Mario Nawfal - E posibil. Nu cunosc politica europeană la fel ca pe cea americană, dar știu că în românia au fost două apeluri la trezire. Primul a fost anularea unor alegeri, se putea întâmpla și în alte țări. Cel de-a al doilea este „silent vote”.

Anca Alexandrescu - Acesta este motivul pentru care le este atât de teamă referitor la ceea ce s-a întâmplat în România. Pentru că este un apel la trezire pentru întreaga Europă.

Mario Nawfal - Da, este un apel la trezire pentru Europa. Ar putea de asemenea să declanșeze o continuare a schimbării de politici pe care o vedem la nivelul Uniunii. Victoria lui Georgescu este un șoc masiv pentru întreaga lume, un șoc uriaș pentru Europa. Și să pui asta pe seama ingerinței rusești diminuează șocul. „A, am crezut că va câștiga! Dar nu, a fost Rusia.” Se urmărește reducerea șocului, va fi peste tot în presă. Dar ceea ce au făcut ca să reducă șocul a fost să facă ceva și mai șocant, să anuleze alegerile.

Anca Alexandrescu - Mario, am văzut că ai fost în Polonia și Slovacia. Administrația Trump are nevoie să aibă lideri suveraniști în aceste țări ca să aplice noile directive în Europa?

Mario Nawfal - Da, cred că atunci când vorbești despre un lider suveranist, vorbești despre suveranitate. Suveranitatea înseamnă că îți controlezi soarta de unul singur. Așadar, cred că Trump și administrația sa vor forma alianțe cu țări mai degrabă decât cu partide. Cred că Europa, în special mișcarea conservatorilor, a devenit extrem de fragmentată. Vedem că partidele de guvernământ se reunesc, nu văd asta de-a lungul de-a lungul tuturor partidelor din Europa. Nu am văzut (în Europa - n.r.) o personalitate similară cu cea a lui Trump sau Elon din SUA. Vedem că oamenii din Europa se uită în continuare către SUA. Încă se uită către Elon ca să fie văzuți și ascultați. Se uită către Trump și JD Vance atunci când țin un discurs. Dar uitați-vă în interior. Sunt oameni ca Elon și Trump în interiorul Uniunii Europene care pot să susțină această mișcare, libertatea de exprimare, libertatea, suveranitatea, care pot fi critici cu privire la legile imigrației pe care le aveți. Sper ca țări precum Slovacia și Polonia să găsească pe cineva din interiorul Uniunii Europene care să conducă această mișcare pentru ei.

Anca Alexandrescu - Ultima întrebare, te rog. Ai vreo informație cu privire la ceea ce a postat Richard Grenell pe contul său de X, referitor la fondurile USAID din România? Cineva din SUA va veni în România, poate în următoarele săptămâni, ai vreo informație despre asta?

Mario Nawfal - Nu știu nimic care să nu fie deja public. Singurul lucru pe care pot să îl spun este că ar trebui să vă așteptați la mult mai mult. Așteptați-vă la mai multe dezvăluiri și cred că veți vedea mai multe semne... Trebuie să am grijă la ce spun...

Anca Alexandrescu - Este clar că știi multe lucruri. Știi multe lucruri despre ceea ce se va întâmpla.

Mario Nawfal - Ceea ce știm e că SUA și-a întins mâinile în mai multe zone ale lumii. Și au făcut-o în modalități atât de încurcate. Mike Pence vorbește despre asta foarte bine. Mike Pence și-a petrecut viața analizând asta. Au făcut-o în moduri atât de încurcate, pentru a se ascunde prin diverse ONG-uri, USAID. Doar faptul că USAID a donat bani către ONG-ul lui Soros spune totul. Știm ce influență are Soros în Europa. Asta spune tot. Doar uitați-vă la câtă influență are Soros și ONG-urile lui în Europa și cantitatea de fonduri trimisă de USAID direct către Soros, către ONG-ul său, acestea sunt fondurile pe care le cunoaștem. Sigur asta îți va răspunde la întrebarea ta despre ceea ce vei vedea în următoarele săptămâni și luni.

Anca Alexandrscu - Minunat. Mulțumesc mult, Mario. Sper că vei reveni din nou în România, te invit în emisiunea mea. Îți garantez că nimeni nu te va aresta, pentru că de două luni fac asta în emisiune și nimeni nu m-a arestat. Încă nu. Nu știu.

Mario Nawfal - Îți respect curajul. Apreciez lupta ta.

Anca Alexandrscu - Mulțumesc mult, Mario!

Mario Nawfal - Îți mulțumesc!