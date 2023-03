Intalnire Putin-Kadirov

Ramzan Kadîrov, un aliat al lui Vladimir Putin și un susținător al războiului din Ucraina, a fost primit la Kremlin de președintele rus. Liderul cecen a cerut voie să se laude „puțin” și i-a promis lui Putin că cecenii din Ucraina vor ajuta Moscova „să lupte până la un final victorios”.

Specialiștii care monitorizează presa rusă au remarcat că atunci când liderul cecen începe să citească de pe notițele pregătite, pare că întâmpină dificultăți în ceea ce privește pronunția în limba rusă, iar dimensiunea scrisului de pe hârtii este considerabilă. El a prezentat câteva din realizările Ceceniei în 2022, printre care construcția de drumuri și de locuințe.

"Cum stau lucrurile în Republica Cecenă? În republica noastră, totul este foarte bine. Asta datorită dumneavoastră. Datorită poporului cecen. Dacă îmi veți permite, aș dori să mă laud puțin.", a spus Kadîrov.

Even when addressing Putin, Ramzan Kadryrov’s speech is littered with the Chechen filler word ‘don’



And when he starts reading out his prepared notes (look at the size of the writing), he’s apparently encountering difficulties with Russian pronunciation pic.twitter.com/bJFMgXiyPk