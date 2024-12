Utilizatorii Facebook sunt țintiți de mesaje false care pretind că le vor fi închise conturile. Această metodă de fraudă a fost recent semnalată pe grupul de Facebook „Atenție Țeapă” de către un internaut care a primit o notificare alarmantă pe telefon.

„A mai primit cineva, astfel de mesaje?”, a scris internautul pe pagina dedicată deconspirarii escrocheriilor, și a postat o captură foto a mesajului de la escroci.

Mesajul, care imită stilul comunicărilor oficiale ale Facebook, susține că utilizatorul a încălcat „grav standardele comunității” și că, în absența unei reacții rapide, contul va fi dezactivat. Escrocii profită de frica naturală a oamenilor de a-și pierde accesul la rețelele sociale, un aspect care a devenit esențial în viața cotidiană a multora. Scenariul este menit să provoace panică și să determine persoanele să acceseze un link inclus în mesaj.

„Notificare de anulare a contului!

Stimate utilizator,

Ne pare rău să vă informăm că contul dvs. de Facebook va fi dezactivat definitiv în următoarele 12 ore. Această decizie a fost luată deoarece contul dvs. a încălcat grav standardele comunităţii noastre.

Dacă credeţi că contul dvs. a fost raportat greşit şi doriţi să îl recuperaţi, vă rugăm să verificaţi informaţiile contului dvs. folosind următorul link: https://pages.tempisite.com /facebooksupport40 Nota: Dacă verificarea nu este finalizată în 24 de ore, contul dvs. va fi blocat automat şi nu îl veţi mai putea accesa.

Apreciem cooperarea dumneavoastră în protejarea siguranţei şi calităţii comunităţii noastre. Cu stimă, Echipa Meta Business Suite” este mesajul prin care escrocii încearcă să îi păcălească pe utilizatorii Facebook.

Membrii grupului i-au sarit in ajutor:

„Da. E virus. Nu accesa nimic!”

„Nu cred ca e bine sa răspunzi.”

„Numarul de telefon spune totul, e un mare scam”

„Clar e țeapă, nu vezi ce nr de telefon are? Prefix de Vietnam, in plus Facebook niciodată nu trimite mesaj!”

Experții în securitate cibernetică avertizează că astfel de tactici devin din ce în ce mai sofisticate, iar utilizatorii trebuie să fie extrem de precauți. Mesajele de acest tip sunt adesea redactate cu un limbaj formal și conțin detalii care le conferă un aspect de legitimitate. Cu toate acestea, elemente precum adresele web neobișnuite sau cerințele de a verifica informațiile contului ar trebui să fie semnale de alarmă pentru utilizatori.

