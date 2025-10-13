Sărăcie și scumpirile reprezintă realitatea cruntă pe care o trăiesc milioane de români, în special cei cu venituri mici. Inflația le-a anulat orice creștere de venit, iar coșul de cumpărături e mai mult gol. Potrivit INS, inflația stagnează la 9,9%, dar prețurile cresc. Energia electrică, fructele proaspete, lactatele și carnea sunt cele mai scumpe.

Experții susțin că austeritatea va continua și anul viitor

În prezent, salariul minim este 2.574 de lei net. Pensia minimă 1.281 de lei, iar cea medie 2.773 de lei.

Val de scumpiri din cauza noilor taxe



rata inflației septembrie 2025 - 9,9%



pâine plus 9,40%



fructe proaspete plus 32,42%



ulei plus 10,63%



margarină plus 10,13%



carne, preparate și conserve din carne plus 6,74%



lapte și produse lactate plus 7,40%



ouă plus 9,01%



energie electrica plus 69,16%



energie termică plus 13,63%



medicamente plus 5,56%



detergenți plus 8,83%



servicii plus 10,36%



SURSA: INS

Prognozele analiștilor pentru anul 2025





TVA, creștere la 22% sau 24%

accize mai mari



SURSA: Realitatea PLUS