Jurnalistul a aflat astfel detalii despre planurile de atac cu ore întregi înainte de declanşarea operaţiunii.Totul în afara canalelor securizate, pe care cei mai înalţi responsabili trebuie să le folosească pentru a nu periclita chiar securitatea Statelor Unit

„Lumea a aflat cu puțin timp înainte de ora 14.00, ora Europei de Est, pe 15 martie, că Statele Unite bombardează ținte houthi în Yemen. Eu, însă, știam cu două ore înainte că primele bombe să explodeze, că atacul ar putea avea loc. Motivul pentru care am știut acest lucru este că Pete Hegseth, secretarul apărării, mi-a trimis prin mesaj text planul de război la ora 11:44 a.m. Planul includea informații precise despre pachetele de arme, ținte și sincronizare”, a scris redactorul-şef al revistei The Atlantic, Jeffrey Goldberg, inclus, pe 11 martie, de Mike Waltz consilierul pe probleme de securitate naţională al preşedintelui, într-un grup de conversaţii de pe o aplicaţie obişnuită de mesagerie, disponibilă oricui, folosită intens şi de jurnalişti.

De altfel, responsabilii incluşi în grup erau identificaţi cu nume sau cu iniţiale uşor de atribuit oficialilor cu responsabilități dintre cele mai sensibile, din administraţia Trump: directorul CIA John Ratcliffe, conducerea cabinetului președintelui, inclusiv adjunctul Stephen Miller, secretarul de stat Marco Rubio, dar şi vicepreşedintele JD Vance.

Pete Hegseth, secretarul Apărării SUA: Vorbiți despre un așa-zis jurnalist, înşelător și extrem de discreditat, care și-a făcut o profesie din răspândirea de informaţii false de nenumărate ori, printre care se numără, nu știu, farsa cu „Rusia, Rusia, Rusia” sau farsa cu „oamenii buni din ambele tabere”. Sau păcăleala despre „fraieri” şi „ăia care pierd”. Așadar, acesta este un tip care caută în gunoi. Asta este ceea ce face. Nimeni nu trimitea prin mesaje text planuri de război. Și asta e tot ce am de spus despre asta.

Schimbul de mesaje pare să fie autentic, a transmis purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate, Brian Hughes, fără nicio alta explicație despre motivul pentru care înalți funcționari discutau informații privind apărarea națională în afara sistemelor guvernamentale aprobate pentru datele secrete. Sunt cel puţîn două astfel de sisteme, iar pentru accesarea informaţiilor secrete există telefoane şi laptopuri special configurate.

Jurnalist: Dle președinte, reacția dvs. la articolul din „The Atlantic” care spune că unii dintre cei mai importanți oficiali ai cabinetului dvs. și consilieri au discutat despre materiale foarte sensibile prin intermediul Signal și au inclus un jurnalist al The Atlantic. Care este răspunsul dumneavoastră la toate acestea?

Donald Trump , preşedintele SUA: Nu ştiu nimic despre asta. Nu sunt un mare fan al The Atlantic. Pentru mine este o revistă care se îndreaptă spre faliment. Nu e o aşa mare revistă. Dar nu ştiu nimic despre asta. Spuneţi că făceau ce?

Jurnalist: Că foloseau Signal pentru a se coordona în privinţa unor materiale sensibile.

Donald Trump , preşedintele SUA: În legătură cu ce? Avea legătură cu ce? Despre ce vorbeau?

Jurnalist: Despre Houthi.

Donald Trump , preşedintele SUA: Despre Houthi? Vă referiţi la atacul asupra Houthi? Ei bine, nu ar fi putut fi foarte eficient, deoarece atacul a fost cel foarte eficient, pot să vă spun asta. Eu nu știu nimic despre asta. Îmi spuneţi despre asta pentru prima dată.

Consiliul Naţional de securitate se concentrează pe a analiza cum a fost adăugat numărul jurnalistului The Atlantic. Dar totul reprezintă o breşă şi un risc grav la adresa securităţii naţionale a Statelor Unite – au fost reacţiile imediate în Congres.

CHuck Schumer, liderul minorităţii democrate din Senat: Dle președinte, aceasta este una dintre cele mai uluitoare încălcări ale informațiilor militare despre care am citit de foarte, foarte mult timp.

„Cred că glumiţi”a fost și reacția lui Hillary Clinton, acuzată de Trump că a folosit o adresă şi un server private de email, în timp ce îndeplinea funcţia de secretar de stat. Voci din Congres cer acum o investigaţie completă şi audieri ale responsabililor implicați în scandalul The Atlantic.

Casa Albă confirmă că un jurnalist a primit din greșeală informații militare clasificate Casa Albă a confirmat luni că redactorul-șef al revistei The Atlantic a fost inclus în mod eronat într-un grup de discuții extrem de confidențiale de înalți oficiali americani, grup consacrat loviturilor împotriva rebelilor houthi, relatează AFP. 24 martie 2025, 22:07 (actualizat 24 martie 2025, 22:08)

Eroare de securitate majoră, jurnalist introdus accidental într-un grup de chat criptat

Într-o eroare de securitate majoră, oficiali de rang înalt ai administrației Trump au inclus accidental un jurnalist într-un grup de chat criptat, unde discutau planuri militare secrete privind atacuri asupra rebelilor Houthi din Yemen.​



Jeffrey Goldberg, redactor-șef al publicației americane „The Atlantic”, a relatat că a fost adăugat din greșeală într-un grup de pe aplicația de mesagerie criptată Signal, denumit „Houthi PC Small Group”.

Acest grup includea 18 membri, printre care vicepreședintele SUA, JD Vance, secretarul de stat, Marco Rubio, consilierul pentru securitate națională, Mike Waltz, secretarul apărării, Pete Hegseth, directoarea Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, și directorul CIA, John Ratcliffe. ​

Goldberg a declarat că a aflat despre atacul planificat de armata SUA pe 15 martie „cu două ore înainte ca primele bombe să explodeze”. El a primit un mesaj de la Pete Hegseth care detalia planul de război, inclusiv informații precise despre pachetele de arme, ținte și calendarul operațiunii. ​

Vicepreședintele JD Vance și-a exprimat dezacordul față de strategia administrației în cadrul discuțiilor de pe Signal, avertizând asupra riscurilor unei creșteri a prețurilor petrolului și a impactului asupra comerțului prin Canalul Suez. El a sugerat amânarea atacurilor cu o lună, însă secretarul apărării, Pete Hegseth, a insistat asupra necesității acțiunii imediate pentru a restabili libertatea de navigație și a reimpune descurajarea. ​

Brian Hughes, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate, a confirmat autenticitatea grupului de discuții și a anunțat o anchetă internă pentru a determina modul în care a avut loc această breșă de securitate. El a descris incidentul drept o demonstrație a coordonării politice profunde și atente între înalți oficiali. ​

Foști oficiali din sectorul american de securitate națională au reacționat cu uimire și indignare la această dezvăluire, subliniind că utilizarea aplicației Signal pentru a discuta planuri militare clasificate reprezintă o încălcare gravă a protocoalelor de securitate și pune în pericol viețile militarilor americani. ​

În urma acestui incident, au fost lansate apeluri pentru o revizuire completă a procedurilor de comunicare ale administrației și pentru implementarea unor măsuri stricte care să prevină astfel de breșe de securitate în viitor.

SURSA