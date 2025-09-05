O femeie a fost prinsă joi seara de un echipaj de jandarmi în timp ce tăia sistemele de alarmă și frânele unei trotinete electrice de închiriat, pe o stradă din centrul Bucureștiului.

„Seara trecută, în jurul orei 22:30, un echipaj de jandarmi a intervenit pe o stradă din Centrul Bucureștiului, unde o femeie a fost surprinsă în timp ce tăia cu un cuțit sistemele de alarmă și frânare ale unei trotinete electrice de închiriat”, a transmis Jandarmeria Capitalei.

Potrivit Jandarmeriei, femeia a fost condusă la o secție de poliție pentru continuarea verificărilor.