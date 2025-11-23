Groapa, cu o adâncime de aproximativ un metru și un diametru de 80 de centimetri, s-a format chiar înainte de trecerea de pietoni, surprinzându-i pe cei aflați în zonă.

Un apel la numărul de urgență 112 a mobilizat imediat forțele de intervenție. „Pompierii Detașamentului Petroșani au intervenit astăzi, pe strada Funicularului din municipiu, în urma unui apel la 112, care anunța faptul că două persoane au căzut într-o groapă. De urgență, pentru misiune au fost mobilizate o autospecială de descarcerare, containerul multi-risc, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean”, a transmis ISU Hunedoara într-un comunicat.

Victimele, scoase din groapă și transportate la spital

La fața locului, echipajele de intervenție au găsit doi bărbați căzuți în cavitatea formată prin cedarea asfaltului. „Cei doi bărbați au fost extrași în siguranță, au fost evaluați de către echipajele medicale, după care au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare”, au precizat pompierii.

Zona a fost balizată pentru a preveni alte incidente, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele prăbușirii asfaltului.

