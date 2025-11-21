Compania Națională de Căi Ferate CFR a anunțat că intervențiile vor începe luni, 24 noiembrie, la ora 10.00 și se vor încheia joi, 27 noiembrie, la ora 12.00. Lucrările se desfășoară pe linia CF 311 Buda–Plopeni Sat, la kilometrul 2+390, în zona de intersectare cu DN1.

În același interval, circulația feroviară va fi suspendată între kilometrii 2+320 și 2+440, iar pasagerii vor fi transportați cu mijloace auto pe relația Buda–Plopeni Sat.

Detalii tehnice ale intervenției

Reabilitarea se face în regie proprie și presupune demontarea trecerii la nivel, completarea prismei de balast cu piatră spartă nouă și buraj mecanizat pentru corectarea nivelului căii. Ulterior, muncitorii vor monta dale de beton și vor reface prin asfaltare carosabilul de racord dintre drum și calea ferată.

Rute ocolitoare pentru șoferi

Autovehiculele cu Masa Maximă Totală Autorizată de până la 3,5 tone vor fi deviate pe traseele DJ 155 - DJ 102 - DJ 100F - DJ 215 și DN 72 - DJ 144 - DJ 720.

Autovehiculele cu MMTA mai mare de 3,5 tone vor circula pe relația DN 1A - Vălenii de Munte - Cheia - Săcele - DN 1.

Ceață densă pe șosele: traficul rutier este afectat în Capitală și în 19 județe. Recomandările Poliției Rutiere