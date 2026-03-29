Guvernul finlandez: „Situația este tratată cu seriozitate”

Ministrul Apărării, Antti Häkkänen, a confirmat că aparate de zbor fără pilot au intrat în spațiul aerian finlandez. Forțele de securitate au fost mobilizate imediat, iar zonele în care s-au prăbușit dronele au fost izolate pentru desfășurarea investigațiilor.

„Luăm acest incident foarte în serios”, au transmis oficialii, subliniind că este vorba despre o posibilă încălcare a securității naționale.

Ipoteza premierului Petteri Orpo

Premierul finlandez a declarat că există indicii potrivit cărora dronele ar putea proveni din Ucraina, fiind posibil să-și fi ratat țintele în Rusia. Potrivit acestuia, în ultimele zile au avut loc mai multe atacuri cu drone asupra unor obiective rusești situate în apropierea graniței cu Finlanda.

De asemenea, oficialul a sugerat că sistemele rusești de bruiaj ar fi putut devia traiectoria acestor aparate, determinându-le să pătrundă accidental în spațiul aerian finlandez.

Intervenție militară și verificări în teren

Potrivit Ministerului Apărării din Finlanda, mai multe obiecte zburătoare de mici dimensiuni, care se deplasau la joasă altitudine, au fost observate în sud-estul țării și în zona maritimă.

Forțele Aeriene au trimis un avion de luptă F/A-18 Hornet pentru identificarea acestora. Ulterior, două dintre drone s-au prăbușit: una la nord de Kouvola și cealaltă la est de oraș.

Ancheta este în desfășurare

Poliția a securizat zonele impactului, iar specialiștii analizează resturile pentru a stabili originea și traseul exact al aparatelor. Autoritățile au precizat că vor oferi informații suplimentare după finalizarea verificărilor.

Finlanda are o frontieră extinsă, de aproximativ 1.340 de kilometri, cu Rusia, iar incidentul vine pe fondul tensiunilor generate de războiul din Ucraina.