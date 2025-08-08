Incidentul s-a petrecut în zona Bulevardului Basarabia, iar din primele informații, atacul ar fi avut loc fără motiv.

Victima în vârstă de 48 de ani a suferit o leziune în zona omoplatului. Aceasta le-a spus oamenilor legii că nu îl cunoaște pe agresor.

Reprezentanţi ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au transmis că femeia se află la spital, iar atacatorul a fost reţinut, scrie news.ro.

Potrivit oamenilor legii, individul este recidivist, având antecedente pentru infracţiuni ca tentativa la viol, agresiune sexuală şi tâlhărie. Nu există date care să arate că atacatorul are antecedente psihiatrice, au precizat reprezentanţii Parchetului.