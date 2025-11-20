Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Botoșani a transmis că individul este cercetat sub aspectul comiterii a două infracțiuni de violență în familie.

”Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui tânăr, de 25 de ani, din comuna George Enescu, cercetat sub aspectul comiterii a două infracțiuni de violență în familie. În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că acesta, la data de 18 noiembrie 2025, în timp ce se afla la domiciliul comun, alături de concubina sa și copilul de 3 luni, pe fondul unor neînțelegeri în familie, le-ar fi agresat fizic pe cele două, provocându-le leziuni care au necesitat îngrijiri medicale”, au precizat oficialii IPJ.

Individul urmează să fie prezentat în fața instanței de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive.