Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a anunțat, miercuri, că incidentul a avut loc în seara zilei de 17 noiembrie, în jurul orelor 23:20, în zona unui local public din satul Cornu de Sus, comuna Dumbrava, unde poliţiştii au fost solicitaţi să intervină pe motiv că se ascultă muzică la un volum ridicat.

”La faţa locului s-a deplasat, de îndată, un echipaj din cadrul structurii de ordine publică, pentru verificarea aspectelor semnalate. În cadrul intervenţiei, un bărbat aflat în apropierea localului public, a manifestat un comportament agresiv şi recalcitrant, adresând ameninţări poliţiştilor. La momentul imobilizării şi încătuşării, acesta a exercitat acte de violenţă fizică asupra unuia dintre agenţi, lovindu-l în zona feţei şi distrugându-i ochelarii de vedere”, informează oficialii Poliţiei Prahova.

Potrivit reprezentanților instituției, bărbatul agresiv este un localnic din comuna Dumbrava, în vârstă de 29 de ani.

În urma acestui incident, el a fost dus la Poliţie pentru audieri, reţinut pentru 24 de ore, iar apoi prezentat instanţei de judecată care a emis pe numele său mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă, prahoveanul fiind acuzat de ultraj.