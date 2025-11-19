Incidentul a fost surprins de un trecător care a transmis și o fotografie redacției, împreună cu un mesaj despre gestul impresionant făcut de unul dintre colegii noștri aflați la fața locului.

Femeia se afla împreună cu băiețelul ei de aproximativ trei ani. Micuțul, speriat de starea mamei, plângea și încerca să ajungă la ea, neînțelegând prin ce trece. În acel moment, agentul Mirel — tată a doi copii mici — a intervenit prompt. A luat copilul în brațe, i-a vorbit cu calm, l-a liniștit și a început să se joace cu el pentru a-l face să uite de teama trăită.

Gestul aparent simplu a avut un efect profund. Copilul s-a liniștit complet, l-a îmbrățișat strâns pe Mirel și a rămas în brațele lui până la sosirea bunicii, care a venit să-l preia. Între timp, echipajul medical chemat prin 112 a preluat mama și i-a oferit îngrijirile necesare.

„Acesta nu a fost doar un act de serviciu, ci o dovadă că dincolo de uniformă, sunt oameni. Oameni care știu că, într-un moment de criză, siguranța și liniștea unui copil pot schimba totul.”, a transmis Poliția Capitalei pe pagina de Facebook.